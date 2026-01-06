Comercio, con 117 bajas, Agricultura e Industria lideran la caída de autónomos

La provincia de Ourense ha cerrado el año 2025 con la pérdida de 117 autónomos del sector comercio, el más afectado y que conlleva siempre un cierre paralelo de negocios, la mayoría de ámbito local. Le han seguido el sector de la Agricultura, que perdió 76 trabajadores por cuenta propia, y, en tercer lugar, el sector de la construcción, que perdió 22 afiliados, según revela el balance anual de ATA Galicia.

Los datos globales son positivos sin embargo en el cómputo global de este registro de afiliaciones de autónomos, y solo ha perdido 3 afiliados, pasando de 22.171 afilia en diciembre de 2024, a los 22.168 en diciembre de 2025, gracias al auge de otros sectores y nichos de empleo que están en racha, y han reequilibrado las afiliaciones finales en un tono más positivo.

Así, el sector que ha crecido de forma considerable en el último año es el de Actividades Científicas y Técnicas, que ha crecido en 52 afiliados más en la provincia, hasta situarse en 1.635 trabajadores por cuenta propia . Le siguen las afiliaciones en el sector de Educación, que han subido hasta la 703, es decir 48 más, y también ha habido ligeros incrementos en Actividades Artísticas, y Actividades Sanitarias, esta última ya con un total de 869 autónomos en la provincia.

Con todo, el sector Comercio pese a ser el má afectado por los cierres, es el que más autónomos tiene en la provincia, 4.791 en total. Le siguen en número de empleados por cuenta propia el sector Construcción, con 3.361, pese a la caída de las obras en la capital, y el de Agricultura, que sigue manteniendo 2.360 trabajadores por cuenta propia.

El sector de trabajadores autónomos es además mayoritariamente masculino en la provincia, pues hay 13.597 hombres afiliados, frente a las 8.571 autónomas en los distingos sectores.

Rafael Granados, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA Galicia afirma que, en términos generales, «Galicia cierra el año 2025 con una leve recuperación en el número de autónomos tras cuatro años consecutivos de caída» . Celebra que en el los datos generales, al margen del de Ourense, que ha sido muy sostenido «supone en el ámbito gallego la suma de 379 afiliados más, lo que supone un crecimiento del 0,2%; pero aún así seguimos por debajo de la media nacional, que ha sido del 1,2%.».

El presidente de ATA advierte de que «no se debe ocultar la pérdida estructural que seguimos sufriendo los sectores clave como pueden ser comercial, el agrícola o el industrial, que han perdido más de 2.000 autónomos en su conjunto durante el año 2025».

Destaca «·los avances importantes en sectores emergentes como puede ser la comunicación, las actividades sanitarias o la inmobiliaria». Por eso «nuestro gran desafío como comunidad autónoma es consolidar ese crecimiento en los sectores innovadores y al mismo tiempo frenar la sangría de autónomos en los sectores tradicionales. Desde ATA vemos urgente seguir apoyando al tejido autónomo gallego con medidas adaptadas a su realidad productiva», indica Granados.

Los nuevos negocios de 2026 que frenan la caída comercial: «Ofrecemos el primer spa capilar de la provincia»

