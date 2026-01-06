Aurora, la primera bebé de 2026 en Valdeorras

El área Sanitaria de Ourense tiene tres hospitales principales, los de Ourense, O Barco y Valdeorras, y en este último, nació ayer día 5 de enero , el primer bebé del año 2026. Se trata Aurora una bebé que pesó 3 kilos, vino al mundo bien temprano , a las 7 de la mañana y luce en la fotografía acompañada de sus padres, Isabel López Ramiro, de 19 años y Javier León de 31, ambos vecinos de O Barco.

El Hospital Comarcal de Valdeorras ha experimentado el pasado año una subida del 25% de los nacimientos, con 101 nuevos bebés, frente a los 75 de 2024. Los datos de nacimientos tienen así un nuevo repunte en el comarcal de Valdeorras, que desde 2020 tuvo sus picos más altos de nacimientos en 2020 y 2022 con 110 bebés cada año. En total son 569 nacimientos desde 2020.