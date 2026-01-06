As voces máxicas da Coral de Ruada soan hoxe na catedral
No vinte aniversario de colaboracióndentro dos solemenes oficios festivos da misa de Reis
REDACCIÓN
Ourense
A Coral de Ruada rematará a súa programación de Nadal e Reis 2025- 26 acompañando cos seus cantos a solemne misa de Reis que se celebrará na Catedral de Ourense hoxe, martes día 6 de xaneiro, a partir das 12,00 horas, oficiada polo bispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos
Será o XX a niversario desta colaboración de De Ruada coa Catedral, xa que se iniciou o día de Reis de 2006 como froito do acordo asinado polo entón deán da Catedral de Ourense, Serafín Marqués Gil, e o daquela presidente da C coral Eladio Quevedo Almoina.
Tendo en conta a festividade de que se trata, De Ruada, intercalará, entre os cánticos de mi habituais, panxoliñas e cante Reis ao longo da celebración.
