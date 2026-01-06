Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As voces máxicas da Coral de Ruada soan hoxe na catedral

No vinte aniversario de colaboracióndentro dos solemenes oficios festivos da misa de Reis

Coral de Ruada. | Iñaki Osorio

Coral de Ruada. | Iñaki Osorio

REDACCIÓN

Ourense

A Coral de Ruada rematará a súa programación de Nadal e Reis 2025- 26 acompañando cos seus cantos a solemne misa de Reis que se celebrará na Catedral de Ourense hoxe, martes día 6 de xaneiro, a partir das 12,00 horas, oficiada polo bispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos

Será o XX a niversario desta colaboración de De Ruada coa Catedral, xa que se iniciou o día de Reis de 2006 como froito do acordo asinado polo entón deán da Catedral de Ourense, Serafín Marqués Gil, e o daquela presidente da C coral Eladio Quevedo Almoina.

Tendo en conta a festividade de que se trata, De Ruada, intercalará, entre os cánticos de mi habituais, panxoliñas e cante Reis ao longo da celebración.

