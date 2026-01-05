Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La captura de MaduroVivienda nueva en GaliciaTúnel de Elduayen40 años en la UENaufragios sin rastroFran Araújo
instagramlinkedin

Los Reyes Magos llegan hoy Ourense a lomos de sus camellos

REDACCIÓN

Ourense

Todo preparado ya para la llegada hoy a distintos puntos de la provincia de los Reyes Magos. En Ourense llegará a las 17.45 horas, a la estación del AVE de la ciudad, saldrán al exterior para saludar al público que allí congregados, y la cabalgata por la ciudad la harán de nuevo a lomos de camellos auténticos.

En la capital está previsto que la cabalgata arranque a las 18.00 horas desde la estación y avance por las calles Eulogio Gómez Franqueira, avenida de Caldas, Ponte Romana, calle Progreso y Doctor Marañón, para finalizar en la Plaza Mayor. Al tramo final (calle Doctor Marañón y Plaza Mayor) solo accederán los figurantes a pie; las carrozas y vehículos como los de los bomberos no entrarán en estos espacios.

O Carballiño

Los Reyes Magos llegarán hoy O Carballiño en un espectáculo de magia, fuego, acrobacias y fantasía. Su primera parada será en el templo de A Veracruz, donde su pórtico se transformará en el escenario de un espectáculo de acrobacias aéreas.

Magia y fuego acompañarán a los reyes durante lo su recorrido que parte del mencionado templo de A Veracruz a las 18.00 horas por Conde Vallellano, Principal y vuelta por la calle Ribeiro hasta el Ayuntamiento, que será donde reciban a los niños y niñas del municipio.

Ribadavia

En la capitalidas de la comarca de Ribadavia, la cabalgata de Reyes parte a las 18.00 horas desde el Instituto de Educación Secundaria de O Ribeiro y recorrerá distintas calles de la villa hasta llegar a la Plaza Mayor.

La comitiva estará formada por un total de seis carrozas, en las que Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con su séquito, repartirán durante el recorrido más de 1.300 kilos de caramelos.

El desfile real incluirá acompañamiento musical y festivo con personajes infantiles, y como cierre del evento, ya en la Plaza Mayor, se ofrecerá una chocolatada gratuita para los más pequeños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents