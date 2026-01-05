Los Reyes Magos llegan hoy Ourense a lomos de sus camellos

Todo preparado ya para la llegada hoy a distintos puntos de la provincia de los Reyes Magos. En Ourense llegará a las 17.45 horas, a la estación del AVE de la ciudad, saldrán al exterior para saludar al público que allí congregados, y la cabalgata por la ciudad la harán de nuevo a lomos de camellos auténticos.

En la capital está previsto que la cabalgata arranque a las 18.00 horas desde la estación y avance por las calles Eulogio Gómez Franqueira, avenida de Caldas, Ponte Romana, calle Progreso y Doctor Marañón, para finalizar en la Plaza Mayor. Al tramo final (calle Doctor Marañón y Plaza Mayor) solo accederán los figurantes a pie; las carrozas y vehículos como los de los bomberos no entrarán en estos espacios.

O Carballiño

Los Reyes Magos llegarán hoy O Carballiño en un espectáculo de magia, fuego, acrobacias y fantasía. Su primera parada será en el templo de A Veracruz, donde su pórtico se transformará en el escenario de un espectáculo de acrobacias aéreas.

Magia y fuego acompañarán a los reyes durante lo su recorrido que parte del mencionado templo de A Veracruz a las 18.00 horas por Conde Vallellano, Principal y vuelta por la calle Ribeiro hasta el Ayuntamiento, que será donde reciban a los niños y niñas del municipio.

Ribadavia

En la capitalidas de la comarca de Ribadavia, la cabalgata de Reyes parte a las 18.00 horas desde el Instituto de Educación Secundaria de O Ribeiro y recorrerá distintas calles de la villa hasta llegar a la Plaza Mayor.

La comitiva estará formada por un total de seis carrozas, en las que Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con su séquito, repartirán durante el recorrido más de 1.300 kilos de caramelos.

El desfile real incluirá acompañamiento musical y festivo con personajes infantiles, y como cierre del evento, ya en la Plaza Mayor, se ofrecerá una chocolatada gratuita para los más pequeños.