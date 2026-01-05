Masiva afluencia en la despedida de Pazolandia, el mayor parque de atracciones gallego

Lleno total ayer de público infantil y juvenil en la última jornada de apertura de Pazolandia, el mayor parque de atracciones de Galicia, ubicado en el Pabellón Paco Paz, que cerró sus puertas tras casi diez días de juegos y diversión, y con la expectativa de superar, según la Diputación, organizadora de ese evento, o como mínimo alcanzar los 26.000 visitantes que ya tuvo el pasado año. De hecho se habían incorporado junto con atracciones para todas las edades, algunas as propuestas novedosas para celebrar que esta fue la 30 edición de la cita.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, visitó este fin de semana el gran espacio de ocio y familia para Navidad, que tuvo una nueva atracción, la King Joker (Prison), con un sistema de cinco jaulas para el público, movimiento circular y una altura máxima de vuelo de 18 metros, así como un mural LEGO conmemorativo, una obra única creada con motivo de estas tres décadas de Pazolandia y que contaba con de 56.000 piezas.

También hubo un circuito de coches eléctricos alocados, con ruedas traseras deslizantes que permiten derrapes controlados, y un laberinto infantil de Halloween, adaptado para los más pequeños como su primera experiencia en un espacio temático que incluía desde oferta infantil y pasadizos de terror. Este año hubo apuesta por la inclusión con apartado de para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que necesitan un espacio tranquilo, una zona de lactancia materna y preinfancia.