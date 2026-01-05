Magic Fest hace vibrar el auditorio

La IX Galicia Magic Fest, considerado el evento mágico más esperado de las fiestas navideñas, no deufradó y convirtió ayer el auditorio municipal de Ourense en un festival de aplausos y complicidad del público, por la altísima capacidad de los números de magia ilusionismo de cinco artistas llegados de otros tantos países y todos ellos laureados internacionalmente por la FISM (Federación Internacional de Sociedades Mágicas).

Entre las figuras más destacadas se encontraba la china Juliana Chen, conocida como La Reina de la Magia Mundial. Chen ostenta el hito histórico de ser la primera mujer en ganar el Gran Premio FISM, galardón que equivale al Óscar en el mundo de la magia. Junto a ella, el carisma del estadounidense de Stuart MacDonald aportó la nota de humor inteligente. MacDonald es recordado por haber engañado a los legendarios Penn & Teller en su programa Fool Us», además de contar con dos premios del público FISM.

La representación argentina llegó de la mano de Mirko Callaci, un referente del ilusionismo que atesora en sus vitrinas el Mandrake d’Or de París y el prestigioso León de Oro de Las Vegas.

El plato fuerte en cuanto a despliegue escénico lo puso la compañía neerlandesa Magus Utopia. Tras su impactante paso por el programa Britain’s Got Talent, el grupo demostró por qué son los actuales campeones mundiales en la categoría de grandes ilusiones, ofreciendo una propuesta narrativa que redefine el concepto tradicional de espectáculo de magia.

Detrás de esta ambiciosa producción está el ilusionista gallego Pedro Volta, director y alma del festival Galicia Mágic Fest y creador de Illusions Works, no solo ejerció como anfitrión de lujo, sino que consolidó una vez más su visión de convertir a Galicia en un referente internacional del sector. Así Magic Fest se confirmó ayer, como el mayor y más espectacular show de ilusionismo internacional.