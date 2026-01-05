La «brecha» salarial de los alcaldes de Ourense: de los 274 a los 53.000 euros anuales

La brecha salarial no afecta solamente a los ciudadanos de a pie, sino que existe también entre sus señorías los diputados, concejales o altos cargos públicos que, según la población del concello, tengan dedicación exclusiva, parcial o simplemente tengan otro oficio o profesión que les impide dedicarse como primera ocupación a administrar su ayuntamiento.

La provincia de Ourense refleja una de las brechas más fuertes, con diferencias de hasta 53.000 euros, por ejemplo, entre el alcalde de la provincia que más cobra, la de San Cibrao das Viñas, y aquellos que tienen otros oficios por los que ya perciben un sueldo, carecen de dedicación exclusiva y cuya asignación es de 274 euros la alcaldesa de Riós, o de 387 el de Punxín.

Es evidente que esa diferencia salarial sería aún más acusada si entrase en el cómputo el alcalde que más cobra en la provincia, que es, como es natural, el de la capital, Gonzalo Pérez Jácome. Están en los 94.590 euros brutos, no líquidos, según consta en el apartado órganos de Gobierno, de los presupuestos municipales de 2025. Son ingresos brutos, no lo que realmente cobra tras las correspondientes deducciones. Los picos son discrepantes y el de Ourense es uno de los 17 concellos que no presentó a Hacienda el sueldo de su regidor, pero está entre los mejor pagados de Galicia.

Los «top» de la provincia

Según la lista de retribuciones de cargos electos y personal empleado público de ayuntamientos, diputaciones forales y provinciales, consejos y cabildos insulares y comunidades autónomas en 2024 (ISPA 2025) que declararon estos cargos ante el Ministerio de Hacienda, y que este acaba de publicar, el alcalde de la provincia con los salarios más altos, tras el de la capital, es el de la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, con un ingreso bruto anual de 53.838 euros.

Le sigue el alcalde de Celanova, Antonio Puga, con 52.272 euros al año; el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, que declara 47.927 euros de ingresos anuales, y la alcaldesa de Boborás, Ana Patricia Torres: 47.856 euros. En quinto lugar, Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, con una percepción declarada de 47.000 euros al año. Le sigue la alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino, con 46.919 euros anuales; el de Cualedro, Luciano Rivero, con 46.464, así como el de Toén, Ricardo González, que percibe casi lo mismo, es decir, 46.203 euros.

Finalmente, los regidores de A Pobra de Trives, Patricia Domínguez, y el de Avión, Antonio Montero, tienen salarios de 46.000 y 45.095 euros cada uno respectivamente.

En todos estos casos, los alcaldes ejercen su cargo como única actividad profesional, un factor que explica la remuneración elevada.

Regidores sin sueldo

En el extremo opuesto, la provincia también cuenta con regidores que perciben remuneraciones simbólicas, al compatibilizar la Alcaldía con otros trabajos o carecer de dedicación exclusiva. Cabe destacar que 30 alcaldes figuran con cero ingresos en sus declaraciones. Podrían definirse como los alcaldes «0,0».

Otros regidores y regidoras, pese a estar en la categoría de «sin dedicación exclusiva», figuran con los ingresos más bajos de la lista por ser «pírricos», pues le cuestan a los concellos desde 274 euros al año, que es lo que declara la regidora de de Riós. Otros ejemplos con los ingresos más bajos son los alcaldes de Punxín, 387 euros (sin dedicación); San Cristovo de Cea: 450 euros (sin dedicación); San Xoán de Río: 720 euros (sin dedicación); alcaldesa de Bande: 780 euros (sin dedicación); el de O Bolo también con 870 euros anuales (sin dedicación). En algunos casos, la dedicación al Ayuntamiento es mínima y la retribución funciona más como indemnización o compensación de gastos que como salario.

La comparación de sueldos confirma la marcada disparidad existente entre municipios. Mientras los alcaldes con dedicación exclusiva pueden superar los 50.000 euros y llegar incluso a los 77.000 euros netos en la capital, otros no alcanzan siquiera los 1.000 euros anuales.

Esta desigualdad evidencia un mosaico municipal en el que las condiciones salariales dependen del tamaño del ayuntamiento y, por lo tanto, del volumen de trabajo y entrega al cargo que se exige, la disponibilidad presupuestaria y, sobre todo, el régimen de dedicación de cada regidor. Los que más cobran afirman estar 24/7, es decir, todos los días de la semana a disposición de sus concellos y vecinos.

Jácome, más caro que Menor

Luis Menor en el pleno de investidura de la Diputación, con Jácome. / Iñaki Osorio

Curiosamente, en la comparación de salarios entre alcaldes y presidentes de las diputaciones gallegas, el que tiene el salario más bajo es el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, que percibe 74.492 euros brutos.

Es decir, sus ingresos anuales, pese a ser un cargo público de ámbito provincial, están por debajo de los del alcalde de Ourense. De hecho, esta es la cifra que figura en el anexo de los presupuestos municipales de 2025 que aprobó el Concello de Ourense, los ingresos anuales del regidor están en los 94.590,32 euros brutos.

En cuanto a los salarios de los diputados provinciales en la Xunta adscritos por la provincia de Ourense, tienen unos ingresos también con una importante brecha que oscila entre los 65.874 euros anuales para los de dedicación exclusiva y los 29.522 euros para la dedicación parcial.

Curiosamente, también hay unos ingresos dispares para los diputados autonómicos sin dedicación exclusiva, que oscilan entre los 25.650 euros y los 11.050 euros en la provincia.