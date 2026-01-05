Angel Feijóo : «La catedral debe de ser un templo vivo, no quesar solo en un museo»

La Catedral de Ourense tiene un nuevo deán: Ángel Feijóo Mirón, el hombre del carácter pausado y resiliente —pues dados sus otros cargos tendrá que ser a partir de ahora sacerdote multitarea— ha sido elegido por el cabildo catedralicio en un momento de transición y desafíos. Natural de Os Peares —curiosa coincidencia geográfica y de apellido con el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo, aunque «no somos parientes»· bromea—, el nuevo deán encara esta etapa no como una meta personal, sino como un servicio vocacional a la Iglesia, agradeciendo el legado de su antecesor, José Pérez Domínguez y con un objetivo claro: «que la catedral sea un templo vivo, un lugar de fe, no se quede solo en un museo, aunque el valor de lo que atesora sea incalculable».

El nuevo deán de la basílica, elegido democráticamente por el cabildo, como es propio de este puesto, asume el cargo con el compromiso de preservar el legado histórico sin renunciar a la labor social y pastoral de una Iglesia que debe adaptarse a los nuevos tiempos.

A diferencia de otros cargos eclesiásticos, el de deán no emana de un nombramiento directo del obispo, sino de la voluntad de sus iguales. «Es el organismo democrático más antiguo de nuestra provincia», explica Feijóo, recordando que desde el siglo XIII los canónigos (capitulares) eligen a su presidente cada cuatro años.

Tras los 12 años de fructífero mandato de su antecesor José Pérez Domínguez, marcado por la excepcionalidad de la pandemia, el cabildo ha confiado en Feijóo para tomar el relevo. «Es una satisfacción saber que tus compañeros confían en que lo puedas hacer bien», confiesa con humildad.

Uno de los grandes pilares de su hoja de ruta es el equilibrio entre el valor monumental y la vida espiritual. Feijóo es consciente de que la catedral es, junto a las Burgas, el epicentro turístico de la ciudad, pero se niega a que sea solo una postal.

«El reto es hacer que la catedral sea realmente un templo vivo, de acogida para quienes viven su fe y un espacio de culto litúrgico activo, adaptándose a una realidad social muy distinta a la de hace décadas».

El mantenimiento de un edificio de tal magnitud es una tarea hercúlea y costosa. Reconoce que una de sus primeras misiones como «jefe de la casa» será supervisar la restauración del cimborrio, una obra de gran envergadura, pues precisa de un complejo andamiaje de más de 25 metros de altura desde el altar mayor, cuya ejecución se prevé para febrero y cuya gestión se hizo ya en la anterior etapa.

«Es un edificio que se utiliza constantemente; cuando acabas de limpiar los retablos en un lado, casi tienes que empezar por el otro», señala, enfatizando la necesidad de un diálogo fluido con Patrimonio de Galicia.

Un sacerdote multitarea

La designación como deán no llega sola. Ángel Feijóo Mirón deberá compatibilizar este cargo con sus actuales responsabilidades como párroco de Santa Eufemia, una histórica parroquia que atiende a además a numerosa población inmigrante que vive en el centro histórico y le presta ayuda.

«También continuaré como rector del Seminario Mayor, y delegado de Cáritas. Como somos menos sacerdotes, tenemos que repartirnos más tareas. No es un trabajo de unas horas, es una vocación de dedicar tu vida al servicio de lo que la Iglesia te pide».

Con la paciencia como bandera y el respaldo de sus compañeros, el nuevo deán de Ourense se dispone a cuidar la joya de la ciudad, asegurándose de que cada metro cuadrado del templo siga latiendo con la misma fuerza que desde hace más de diez siglos, cuando además de seo, era fortaleza de protección física de los vecinos.

José Pérez Domínguez / Iñaki Osorio

José Pérez Domínguez, el antecesor que puso en valor la seo y gestionó ayudas para «curar» grietas y humedades

Con la llegada de Ángel Feijóo Mirón comienza una nueva etapa, en la que queda ya un largo y prolífico camino andado, el que deja realizado o en marcha el que fue su antecesor como deán en los últimos doce años, José Pérez Domínguez.Para él será un punto y seguido en su labor sacerdotal que no cesa, pero estos doce años han sido cruciales para la puesta en valor y restauración de una seo en la que «empiezas por un lado y te salen goteras o problemas por el otro», reconocía en una ocasión.A través del Plan Catedrales y de decenas y complejas gestiones con Patrimonio, imprescindible para trabajar y restaurar una joya del siglo XII como es la seo de Ourense, se consiguió apoyo para decenas de obras, tanto estructurales, de instalación de la iluminación, rehabilitación interior y exterior, como la compleja obra de la Torre de la Campanas.Pero además se puso en valor la seo de Ourense, la gran desconocida, al adjudicar a una firma especializada la gestión y cobro de entrada, algo que , señala el hasta ahora deán José Pérez, «fue imprescindible, porque ¿usted sabe lo qué cuesta solo el mantenimiento de calefacción o luz?», se quejaba. Su legado como gestor es enorme, y la Catedral de Ourense es ahora el monumento más votado en las webs turísticas por las personas que visitan la ciudad.