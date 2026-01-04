Los vigilantes de la ORA anuncian medidas legales contra unos despidos que han sido «una chapuza»

La supresión de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamientos) no solo ha eliminado este control de estacionamiento en superficie en la ciudad que llevaba funcionando 37 años y, en breve sus parquímetros, sino que ha dejado en la calle a 9 trabajadores del servicio que el Concello tenía externalizado a la firma Doal, que acaban de anunciar, ayer, el inicio de acciones legales, con denuncias contra la adjudicataria, por un proceso de despidos que consideran «una chapuza»·.

Explican que el 31 de diciembre a las 13:30 horas «nos comunicaron el despido, alegando que la autoridad laboral le ha concedido a la empresa un ERE por causas de fuerza mayor —algo que le han facilitado al representante legal de los trabajadores— por lo que tenemos que creernos lo que ponen en la carta ya que no hemos tenido acceso a documentación alguna de dicho expediente».

Además alegan que «hemos recibido la carta, pero no nos han pagado la indemnización correspondiente a dicho ERE, reconociendo la empresa que nos pagará cuando tenga liquidez».

Sin embargo « continúa la actividad con la grúa y cobrará el mismo precio que tiene el contrato vigente con la ORA incluida». Los despedidos son 7 trabajadores l representante sindical y otro trabajador que también realizaba trabajos para la grúa y ORA «y solo mantuvieron a un encargado que sin cometido alguno l que más cobra». Por eso anuncian que «emprenderemos acciones legales ales para defender nuestros derechos ante esta «chapuza».