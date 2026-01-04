El Roscón de Reyes en Ourense 2026: un poco más costoso, pero igual de deseado

No son pocas las costumbres navideñas que ha cambiado con el paso de los años, pero en el Día de Reyes, el imaginario colectivo todavía conserva sus elementos irremplazables: la cabalgata, los regalos, la inquietud por que se acabe la época festiva... y sobre todo, el roscón. El mítico pastel circular de origen francés, es un fijo en las mesas españolas de cada 6 de enero desde su introducción en el país a mediados del siglo XIX, y a escasos días de la llega de Melchor, Gaspar y Baltasar a las casas ourensanas, las confiterías y pastelerías de la ciudad de As Burgas no dan abasto para que nadie se quede sin su rey o haba escondida.

La elaboración de la masa requiere una mano profesional.

Subida de precios

Un premio o castigo que repercutirá en nuestros bolsillos un poco más que el año pasado. La subida de costes prácticamente general en la que se encuentra el país ha encarecido el proceso de elaboración de este postre artesanal, y los establecimientos se han visto obligados a subir los precios para poder rentabilizarlo. Pero si en unos obradores que han visto subidas sus facturas hay que elaborar los dulces con los ingredientes más caros , el caso empeora por momentos: los productos ovolácteos las frutas y el azúcar están entre los cuatro grupos de alimentos en los que más ha subido el IPC, pues este noviembre (último mes disponible) costaban un 7% más que el año anterior según datos nacionales del INE. Yago Cid, gerente de la pastelería Meraki, va más allá, y cree según su gestión que el precio del huevo a día de hoy es un 100% más caro que en enero de 2025. Eso sí, la mayoría de los locales han optado por encarecer solamente un euro el roscón de kilo, conscientes de que un ascenso más exagerado podría resultar en una pérdida de clientes: «Os prezos multiplicáronse moito, pero non podemos repercutir toda a subida que nós sufrimos no consumidor, xa que neste caso o roscón sería inasumible», explica Yago.

Euro arriba o euro abajo, todas las pastelerías están preparadas para la campaña de un producto estacional como ningún otro, pues a diferencia de otros postres de fechas señaladas, la venta del roscón de Reyes se concentra en el propio día de consumo, pues todos quieren un roscón fresco. No obstante, hay quien opta por adelantar la campaña. Las pastelerías Meraki han comenzado a vender sus roscas el 31 de diciembre con previa reserva, y desde ese día ya aceptan pedidos para el próximo martes: «Este ano o chip está un pouco cambiado, pois os que adoitaban ser os días de máis carga de reservas cadran en fin de semana, pero pola contra o número de xente que fixo encargos previos é maior que anos anteriores», cuentan desde su base en la rúa Ervedelo. Pasa lo mismo en la confitería Milhojas, de la calle Progreso, en el que desde este viernes ya venden el que muchos consideran el mejor roscón de la ciudad: «En los dos días que llevamos estaba prácticamente todo reservado, y se agotó en horas. También tenemos muchísimos encargos para el 5 y el 6, y esperamos que este domingo se concentre aún más la demandan», explican sus pasteleras.

La gerente de Meraki y su roscón de pistacho.

Aunque lo del roscón va de tradiciones, el reinventarse o morir también entra en las confiterías, y son muchas las que ya ofrecen versiones distintas al clásico sin relleno o con nata. Meraki se lleva la palma: este local está ya acostumbrado a servir las propuestas más creativas de la ciudad de As Burgas, y cada año saca un roscón especial de edición limitada, que este año viene relleno de crema de turrón. A él le acompañan en el mostrador uno de sabor pistacho y otro a base de productos Kinder, que volvió obligado al escaparate tras el gran clamor del público en las últimas Navidades. «O de Kinder era unha edición limitada de 2025, e polo tanto non tocaba este ano, pero moitos clientes comentáronnos que estaba riquísimo e suplicáronnos que o fixeramos outra vez», cuenta Yago Cid.

Las pastelerías tradicionales también se modernizan: Milhojas ofrece rellenos de trufa o crema que triunfan entre el público.

Milhojas muestra sus opciones de postre. / Roi Cruz

Un sector en apuros

Si la campaña de roscones ya es de por sí complicada por las horas extra (y a veces personal) que hay que emplear para su elaboración, los varapalos que el sector de la pastelería enfrenta en los últimos años hacen del horneado artesanal un auténtico reto.Un desafío que tiene a las grandes superficies como una amenaza en crecimiento: los hipermercados ofrecen cada vez más variedad de productos, y en estos días es más que común er en sus entradas roscones ultracongelados a precios significativamente más bajos que los de pastelería. A Meraki no le preocupa esa competencia, pues su público busca un postre de calidad para el 6 de enero, pero sí las de mayor calidad: «o porblema e que xa non hai só o roscón malo e barato, agora móvense en todo rango de prezos, e os de alta gama sí son un problema para nós».La de la pastelería es además otra industria afectada por el relevo generacional. Desde la confitería Milhojas afirman que es muy difícil a día de hoy encontrar trabajadores tanto para el obrador como el mostrador, pues las condiciones de trabajar principalmente en festivos atraen cada vez menos.