El PP afirma que Gobierno y Adif no dan fechas para los tres tramos de la Variante Exterior del AVE

La llegada de la alta velocidad a Ourense continúa apoyándose en una línea provisional que, de mantenerse, «puede convertirse en un serio problema de fiabilidad para Galicia», pues «la falta de compromiso y fechas concretas en los tramos de la Variante Exterior Ferroviaria mantiene en riesgo el acceso del AVE a la ciudad, al depender de un único tramo de 8 kilómetros sinuoso, de vía única y compartida, con una peligrosa configuración en curva, cuya saturación o avería podría cortar la conexión ferroviaria con Madrid».

Esta es la denuncia que hacen los diputados ourensanos del Partido Popular en el Congreso, entre ellos Celso Delgado que, tras registrar varias preguntas en el Congreso dirigidas al Ministerio de Transportes y a Adif Alta Velocidad sobre plazas que han quedado sin respuestas ni compromisos firmes, indican.

En esas preguntas con las que se dirigieron por escrito en el Congreso de los Diputados, tanto al ministerio como a Adif Alta Velocida, reclamando aclaraciones urgentes de las carteras correspondientes, sobre las informaciones publicadas «que apuntan a que el Gobierno renuncia a construir los tres tramos pendientes de la Variante Exterior y opta por desdoblar la actual línea convencional, concebida como una solución temporal».

Sospechas de bloqueo

Según Celso Delgado, las respuesta del Ejecutivo, se limita a señalar que “en una primera fase se ha aprovechado el corredor de Red Convencional desde Taboadela hasta Ourense” y que está en ejecución la Fase 1 de la Variante. Sin embargo, no desmiente la posible renuncia a los nuevos tramos ni fija fechas para su licitación,según afirman.

Según los s diputados populares, esta contestación confirma el bloqueo del proyecto y deja sin resolver una cuestión clave como es «la entrada del AVE a Ourense seguiría realizándose por un tramo de ocho kilómetros de trazado sinuoso, con vía única mixta y acceso a la estación en curva» . Una configuración que, advierten, «compromete la seguridad, la capacidad y la fiabilidad de toda la línea».

Tras la respuesta oficial de la que no han conseguido una dato ni compromiso firme, indican «el problema no es solo de velocidad, sino de resiliencia”, subrayan. En la práctica, cualquier incidencia técnica o avería en ese tramo único «supondría el corte total del tráfico ferroviario de Alta Velocidad entre Galicia y Madrid, al no existir una alternativa que sea operativa».

Advierten además que el Gobierno tampoco explica por qué Adif alegó en 2023 la necesidad de revisar los proyectos por motivos de seguridad y precios, ni por qué en 2024 afirmó que era necesario un nuevo contrato para esa actualización. Lo ven «como una dilación» intencionada en el inicio de las obras.

La Variante Exterior de Ourense está considerada una infraestructura prioritaria por la patronal de las obras públicas, SEOPAN, que en un informe de septiembre de 2024 estima una inversión de 564 millones y un beneficio social de más de 1.100 millones a 30 años. Lamentan que la ciudad de Ourense «sigue esperando una entrada del tren de Alta Velocidad definitiva, moderna y segura, mientras Galicia, alertan, continúa dependiendo de un único punto vulnerable para su conexión ferroviaria de alta velocidad con el resto del país».