Igualdad organiza el Programa Convívere, con talleres sobre pareja, identidad o salud femenina

El Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro de Información Municipal a las Mujeres (CIMM), pone en marcha una nueva edición del Proyecto Convívere, en esta ocasión bajo el lema lema “Coexisten los objetos, las personas conviven!”, que serán del 21 de enero hasta el 27 de mayo.

El programa ofrece talleres quincenales (los miércoles, de 17.00 a 20.00 h) en el CIMM (en la calle Vasco da Ponte, número 1) dirigidos a personas mayores de 18 años. En esta edición, se abordarán temáticas como la identidad femenina, el amor, el climaterio, la vida en pareja y la diversidad, con algunas sesiones exclusivas para mujeres y otras de carácter mixto. Las personas interesadas pueden anotarse al proyecto completo o por meses. Para facilitar la participación, se ofrece un servicio de canguro. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de enero de forma presencial, en la Concejalía de Igualdad CIMM, por teléfono, llamando al 988 393 191 o por correo electrónico: concelleriamuller@ourense.es.