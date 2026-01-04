Igualdad organiza el Programa Convívere, con talleres sobre pareja, identidad o salud femenina
Comienza el día 21 bajo el lema «Coexisten los objetos, ¡las personas conviven!»
REDACCIÓN
El Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro de Información Municipal a las Mujeres (CIMM), pone en marcha una nueva edición del Proyecto Convívere, en esta ocasión bajo el lema lema “Coexisten los objetos, las personas conviven!”, que serán del 21 de enero hasta el 27 de mayo.
El programa ofrece talleres quincenales (los miércoles, de 17.00 a 20.00 h) en el CIMM (en la calle Vasco da Ponte, número 1) dirigidos a personas mayores de 18 años. En esta edición, se abordarán temáticas como la identidad femenina, el amor, el climaterio, la vida en pareja y la diversidad, con algunas sesiones exclusivas para mujeres y otras de carácter mixto. Las personas interesadas pueden anotarse al proyecto completo o por meses. Para facilitar la participación, se ofrece un servicio de canguro. Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de enero de forma presencial, en la Concejalía de Igualdad CIMM, por teléfono, llamando al 988 393 191 o por correo electrónico: concelleriamuller@ourense.es.
- Condenada por quedarse con un móvil que encontró de madrugada en la calle
- Los Pato, una saga de joyeros
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- La ZBE encaró su segundo día con una señal y sin cambios en el tráfico
- Cientos de ganaderos y agricultores reclaman en Ourense medidas urgentes para frenar la crisis del sector
- Reparto de carne y patatas en el segundo día de tractorada en Ourense: «Preferimos regalar»
- Los policías gemelos ganan por lo civil su última batalla judicial
- El radar de tramo que salva vidas