Colas en las jugueterías, con una previsión de gasto familiar medio de 150 euros por niño en Ourense

«El gasto medio familiar por niño en juguetes se sitúa en torno a los 150 euros en Ourense, en una campaña de Reyes de gasto comedido. A pesar de la creciente influencia de Papá Noel, los Magos siguen siendo el motor principal del sector. Eso no evita que las ventas sean comedidas y mantengan las cifras de gasto similares a las del pasado año, lo que se debe en buena parte a la enorme caída de la natalidad en general, y especial en la provincia», afirma Manuel Lorenzo, empresario de una saga histórica, ya dentro y fuera de Galicia, de la firma Juguettos y presidente durante años de los empresarios del sector.

Apurando regalos de Reyes en una tienda de la cadena Juguettos en Santo Domingo / fdv

Los vendedores y vendedoras de jugueterías consultadas confirman que «Ourense está muy lejos de ese gasto de 500 y 600 euros por niño que están dando algunas organizaciones de consumidores».

Aún así, ayer, en vísperas de la festividad de Reyes, fueron habituales las colas en las jugueterías de la ciudad, algunos eran padres o abuelos desesperados, porque algunos de los juguetes de moda, los que se anuncian en redes o en la tele «están agotados, es ya imposible conseguirlos», afirman.

La industria del juguete navega en un escenario de contrastes. Mientras las estanterías de las tiendas locales bullen con las últimas novedades tecnológicas y coleccionables, el sector enfrenta un desafío estructural por esa caída de la natalidad que ha transformado los hábitos de consumo y las estrategias de las empresas familiares.

Así que todos los empresarios consultados insisten en que ese gasto medio por niño se sitúa entre los 140 y 150 euros. No obstante, este presupuesto suele ser cubierto principalmente por los padres, incrementándose notablemente cuando se suma la aportación de tíos, abuelos y otros familiares.

Eso si, aunque Papá Noel gana terreno, España mantiene su tradición: «Seguimos siendo un país muy de Reyes», afirma Manuel Lorenzo destacando que es en esta festividad donde se concentra el mayor volumen de ventas de todo el año.

Las K-Pop, el largarto trepador o Quick Stop, los juegos de moda ya agotados

El lagarto trepador de paredes por radiocontrol, las peonzas Beyblade, y coleccionables como Superthings, Pirapics y artículos de Minecraft son algunos «de los juguetes más demandados, y ya agotados en algún caso desde hace días» indica el propietario de Juguettos. En la categoría de niñas también se agotó el fenómeno de un grupo musical real, que se transformó en las muñecas K-Pop y las «mini brands nevera» han sido los grandes éxitos de ventas.Destaca además este empresario y otros consultados que el juego de La taquilla electrónica de Vitech, que permite personalización mediante códigos y pegatinas, se convirtió en uno de los artículos más deseados y por tanto no quedan ya en Ourense ni posiblemente en el resto de España.Si destaca el éxito del llamado pública «Kidult» o adulto, que son destinatarios de juegos como (como Quick Stop o Pelusas) han experimentado un crecimiento masivo, dejando atrás la hegemonía del Monopoly o el Trivial para atraer a públicos de todas las edades. Un ejemplo paradigmático es Lego, marca que ha sabido expandirse con colecciones complejas como las de Star Wars, vendiendo sets que pueden alcanzar los 200 o 300 euros fuera de la temporada navideña explica el empresario.Pero esa crisis de natalidad que afecta en especial a ciudades como Ourense, afecta al sector «y nos obliga a las jugueterías a expandirnos» indica Manuel Lorenzo. Empresas familiares ourensanas con más de 50 años de historia, como la suya, Juguettos, gestiona ya nueve tiendas entre Galicia y Castilla y León. «Hay menos público y hay que adaptarse», concluye Lorenzo, desde la logística de este negocio histórico, que ya no solo mira a los niños, sino a cualquier persona que con la ilusión de jugar.

Rebajas de hasta el 70% en el comercio para bajar ‘stocks’ antes del final de las fiestas

Las principales cadenas y multinacionales, son las primeras que se han apuntado ya a las rebajas días antes incluso del día de Reyes, fecha en la que se centraba hace unos años el grueso del gasto en juguetes, ropa y regalos en general .La mayoría de los comercios tienen ya rebajas desde el 50% hasta el 70%, la mayoría en productos de textil y calzado. También algunos negocios de capital local lucían ayer importantes descuentos en sus escaparates . «Tenemos que adaptarnos a estas rebajas fuera de temporada de las grandes marcas; afectan a las mejores épocas de ventas del pequeño comercio» insiste siempre Beatriz Gómez, presidente de la Federación Provincial de Comercio.Pero el objetivo, según el gerente de una franquicia en la zona centro, «es que las fiestas se acaban y tratamos de sacar del almacén el mayor stock posible de productos antes de que rematen las fiestas».