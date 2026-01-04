La cabalgata ocasionará cortes por toda la ciudad

La Cabalgata de Reyes de Ourense obligará a realizar cortes de tráfico el lune 5 de enero desde las 15.30 horas, según el dispositivo previsto por la Policía Local. El primer cierre se aplicará en el barrio de A Ponte. A las 16.00 horas se activará un segundo corte, que afectará al acceso a la plaza de Concepción Arenal y al resto del recorrido por la calle Progreso, Doctor Marañón y la Plaza Mayor.

Los agentes recomiendan a los conductores evitar acceder a las vías incluidas en el itinerario y, de manera especial, a la calle Progreso, que quedará cerrada en la mayor parte de su trazado, desde Concepción Arenal hasta el Jardín del Posío. También aconsejan evitar, ya en los minutos previos al inicio de los cortes, circular en sentido centro desde esa zona y entrar en Progreso desde el Pabellón de Deportes, la Avenida de la Habana, Sáenz Díez, Juan XXIII o Parada Justel.

Para el primer corte, el tráfico procedente de las carreteras de Vigo (N-120) y Madrid (N-525) hacia Santiago deberá desviarse por la carretera de Monforte (N-120) o por Río Arnoia, y viceversa. Los vehículos que bajen por la Avenida de Santiago tendrán que dirigirse hacia la Avenida de Marín y el Puente Nuevo.

En cuanto al acceso a la estación intermodal, se permitirá por la calle Gómez Franqueira hasta el centro de salud, con llegada posible por Río Arnoia, la N-120 o el Puente Ribeiriño, o bien por la Avenida de Marín hasta el Espacio Lusquiños. La entrada principal de la estación, el aparcamiento y la vía de parada permanecerán cerrados al tráfico, por lo que el regreso deberá hacerse por el mismo recorrido. Tras el paso de los reyes por el Puente Romano, la circulación en A Ponte se restablecerá de forma paulatina, en función de la retirada de vallado.

Como rutas alternativas en el centro, la Policía Local propone San Francisco–Emilia Pardo Bazán–Habana–Curros Enríquez–Ponte Nova, o bien O Couto–Ervedelo–Ponte Ribeiriño–Río Arnoia.