Alquilar un piso es ya un 6,5% más caro y hay garajes de hasta 100 euros al mes

El precio de la vivienda en alquiler en la provincia de Ourense comienza el año con una subida media del 6,5%, el correspondiente al incremento que ha ido experimentado hasta el cierre de 2025, según el último informe publicado por el portal inmobiliario idealista.

A pesar de esta subida, Ourense continúa siendo, junto con Lugo, la provincia más económica de Galicia para alquilar, con un precio medio de 7,5 euros por metro cuadrado. Al precio de la vivienda se suman también unas plazas de garaje desorbitadas, de hasta 100 euros mes en la zona centro, debido al déficit de plazas, una carencia que se ha hecho más acusada aún, tras la peatonalización, en diciembre de 2025, de nuevas calles y la inminente desaparición de la zona azul en superficie.

En cuanto a la vivienda, el gran lastre, los nuevos precios sitúan el precio medio de un alquiler en los 700 euros al mes, pero con cifras de hasta 1.200 euros o más en viviendas en las calles de la «milla de oro» urbana.

Este aumento se enmarca en una tendencia generalizada en la comunidad gallega, donde el alquiler subió de media un 6,2% en 2025, hasta situarse en 9,4 euros el metro cuadrado.

Aunque Lugo lidera las subidas interanuales con un 11,8%, Ourense se sitúa por delante de A Coruña (5,6%) y solo por detrás de Pontevedra (8,8%). Sin embargo, la diferencia de precios sigue siendo notable: mientras Pontevedra alcanza los 10,4 euros/m² y A Coruña los 9,5 euros/m², Ourense se mantiene en niveles sensiblemente inferiores.

Son precios medios de ámbito provincial, pues en la capital ourensana, han experimentado una subida mayor que, fue según el mismo balance inmobiliario, fue del el 7,4% en el último año, situándose los alquileres en torno a los 8 euros metro.