Una administración de lotería anula papeletas de la Lotería del Niño en A Peroxa por un error administrativo

Aquel refrán que decía «Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar» nunca estuvo tan patente. El reciente caso de Villamanín, el pueblo de León en el que unas papeletas premiadas con El Gordo repartieron más premio que el de los décimos a los que estaban asignadas, y el posterior revuelo que se formó en la aldea, ha hecho que las asociaciones que llevaban a cabo estas iniciativas para recaudar fondos sean más precavidas, y que eviten de cualquier forma este turbio desenlace a lo que debe ser un momento de alegría de cara a los próximos sorteos. recaudar fondos.

Papeletas anuladas por un error en el número

El primer ejemplo ha llegado en la comarca de Ourense, concretamente en el concello de A Peroxa, donde las papeletas de la ANPA del CEIP Roberto Blanco Torres para la Lotería del Niño acaban de ser anuladas por decisión de la administración Número 10, que repartió los décimos. Según los loteros explican en un comunicado, la decisión fue propiciada por un «problema en la tramitación administrativa del número inicialmente previsto para su juego», es decir, como explicaron fuentes cercanas a la asociación de padres y madres, en las participaciones vendidas se imprimió el número con el que el organismo jugara el sorteo el año pasado, y no el que acordaran con la administración para este 2026.

El error, como el local se responsabilizó desde el primer momento, es únicamente de la administración de lotería, afecta solo al proceso de gestión del número y no es imputable a los participantes, motivo por el cual se ha tomada la decisión de anular las papeletas «como medida preventiva y de responsabilidad». Desde Loterías Nº10, insisten en lamentar las molestias ocasionadas y reiteran su «compromiso con la transparencia y la correcta gestión de este tipo de iniciativas».

Por parte de la ANPA, aunque insisten en visibilizar que el error es totalmente ajeno a su gestión, ya se ha puesto manos a la obra para reparar los daños, y desde mañana habilitará un puesto presencial para devolver el importe de las papeletas, así como pondrán facilidades para cualquier otra vía de devolución. La mala noticia es que las familias de este pequeño centro de menos de 50 alumnos se quedarán sin la opción de ganar uno de los jugosos premios de hasta 2 millones de euros por serie, pero muchas se quedarán con el positivo lado de evitar males mayores. Ahora, la asociación vivirá el sorteo del próximo 6 de enero con un deseo antónimo al del resto de la población: que no toque el número erróneamente impreso para que las fábulas no corrompan al vecindario.