Prohibido el uso de paraguas para recoger caramelos: las novedades de la cabalgata de Reyes en Ourense

A los niños (y los no tan niños) ya les sobran los dedos de una mano al contar los días que quedan para la llegada de sus ancianos favoritos, con respeto a sus abuelos. Quedan tan sólo dos días para que los Tres Reyes Magos visiten por la noche todas las casas españolas dejando regalos, y como es habitual, la tarde anterior se dejarán ver en multitudinarias cabalgatas por todas las ciudades. Ourense no será excepción, y la ciudad de As Burgas contará con un cuidado dispositivo para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Las Claves Prohibidos los paraguas. El concello los ha decretado «expresamente prohibidos colocados del revés para recoger caramelos». Eso sí, en principio se podrán abrir en caso de lluvia. Posición rastreable. A través de la aplicación del concello, las familias podrán ver la geolocalización exacta de la cabalgata, para facilitar la planificación. Atendida y accesible. El recorrido contará con tres puntos fijos de atención media repartidos por la ruta, así como otras tres zonas reservadas para personas de movilidad reducida.

Un recorrido que tocará hasta tres suelos distintos: vías , carretera y empedrados históricos. La comitiva real llegará a Ourense en tren, y saldrá de la estación de A Ponte a las 17.45 horas. Tras saludar a todos los pequeños ilusionados, se montarán en sus camellos, y pondrán rumbo hasta el centro ourensano. De ese lado del Miño, pasarán por la calle Eulogio Gómez Franqueira y la Avenida das Caldas para llegar a la Ponte Romana, por la que cruzarán el río. Allí, tomarán Progreso hasta llegar a Doutor Marañón, donde pararán las carrozas y vehículos. Solo los reyes en camello y sus acompañantes que vayan a pie llegarán hasta la Praza Maior, donde acabará el desfile.

La sorpesa seencuentra, sin embargo, en las especificaciones que el concello organizador ha puesto para su realización, que evitarán algún que otro dolor de cabeza a las familias que quieran asistir. Empezando por el veto a un escena más que típica: los magnánimos paraguas abiertos de par en par y dados la vuelta para acumular caramelos. Atrás quedarán las escenas de las primeras filas dejando sin dulces al resto del público, pues la organización ha declarado esta práctica «totalmente prohibida».

El ayuntamiento no especifica si se podrá hacer uso de ellos para su verdadera finalidad, pero ¿serán necesarios para resguardarse del mal tiempo? La respuesta es un no con matices. La meteorología no prevé precipitaciones para ese día, pero si anticipa un aire frío más que notable, que dejará mínimas negativas y máximas no por encima de los siete grados. Por lo que aunque no habrá que preocuparse por la lluvia, si será necesario un buen abrigo para no abrir los regalos entre resfriados.

Visita en Ramirás

Melchor, Gaspar y Baltasar no se quedarán solo en As Burgas, pues ese mismo día harán presencia en la Terra de Celanova. La Asociación Cultural Rebulir ha organizado su visita en el concello de Ramirás con la colaboración del ayuntamiento, y la comitiva real recorrerá los lugares del Val do Tuño durante toda la jornada en vehículos antiguos. Los reyes cuentan desde hace días con la ayuda de su cartero oficial, que tuvo una oficina presencial y digital en el concello.