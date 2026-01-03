El programa de eliminación de techos de amianto detectó en fase inicial 16.000 cubiertas

La Diputación de Ourense ha dado un nuevo avance en el Programa de colaboración con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, una iniciativa clave para el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece el deber municipal de identificar este tipo de materiales y planificar su retirada, pues las investigaciones ratifican ya desde hace muchos años las posibles efectos cancerígenos de este producto, con daños comprobados, entre otros a nivel respiratorio.

El programa está siendo un éxito en cuanto a receptividad, pues fue aprobado por el pleno de la Diputación el 20 de diciembre de 2024, hace menos dos semanas, y cuenta ya con un total de 87 ayuntamientos adheridos.

El proyecto se desarrolla en el período 2025-2027, ofreciendo asistencia técnica y económica a los municipios a través de la concesionaria provincial AquaOurense, Sociedad Provincial de Aguas y Medio Ambiente, S.A.

También presentan un gran avance los trabajos, que comenzaron en el mes de junio, y que cuentan con actuaciones ya completadas o en fase final en numerosos ayuntamientos de la provincia. Hasta ahora 35 ayuntamientos superaron la fase inicial, que incluye la elaboración del censo preliminar y la tele detección de cubiertas de fibrocemento, abarcando alrededor de 49.000 edificaciones y permitiendo identificar unas 16.500 cubiertas.

Además en la fase media, que está centrada en el trabajo de campo y en el cribado del censo, se encuentran 26 ayuntamientos, en los que se realizaron cerca de 700 inspecciones previas visuales en edificaciones de carácter público municipal. Por su parte, 18 de estos ayuntamientos avanzan ya en la fase final, que comprende la elaboración de la documentación definitiva del censo y la propuesta de calendario y planificación para la retirada del amianto.

Con ayuda de un visor

Este programa tendrá además un curioso aliado, que reforzará y facilitar la labor de inspección humana. Se trata del desarrollo de un visor web específico, denominado LocAm, realizado en colaboración con la empresa Soluciones Gis Galicia, S.L.

Este sistema permitirá a cada ayuntamiento disponer de un mapa interactivo en el que se visualizan todas las edificaciones clasificadas según su riesgo por amianto, facilitando así el análisis técnico y la planificación de las actuaciones futuras.

Por su parte el área de Medio Ambiente de la Diputación de Ourense, destaca que este programa supone «un apoyo decisivo a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, reforzar la protección de la salud pública y avanzar en una gestión más segura y ordenada de las infraestructuras municipales», advierten.