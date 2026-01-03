El PP pregunta si hay nuevo riesgo de fuga del violador de Ourense detenido en Cuba

Los representantes del Partido Popular en el Senado por la provincia de Ourense denuncian « absoluta falta de transparencia y responsabilidad política del Gobierno de España ante la fuga del ourensano condenado por abusos y violación continuada a una menor de edad, con sentencia firme de 13 años y medio de prisión ratificada por el Tribunal Supremo, que abandonó España sin impedimento alguno antes de ingresar en prisión» indican en relación al Martiño Ramos.

Afirman que al fallo grave de sistema que permitió que una persona ya condenada por violación a una alumna menor de edad, pudiera huir de España con su propio pasaporte, y visitar varios países hasta recalar en Cuba, donde fue finalmente detenido, sin cumplir la sentencia de cárcel a la que fue condenado en Ourense, se suma la falta de respuesta clara a la batería de preguntas realizadas por los senadores del PP al Gobierno central. Entre ellas saber cómo va el a el proceso de extradición para traerlo a España y si la custodia es buena y garantiza que no vuelve a fugarse de la isla. Afirmante ante algo «·de tal magnitud, el Gobierno de España no puede optar por el silencio administrativo y víctimas y sociedad merecen algo más que una frase genérica»· de que se está negociando.

Las autoridades de la Habana detuvieron al ourensano Martiño Ramos noviembre de 2025 . Este profesor de Ourense condenado en firme a 13 años y medio de cárcel por violar y abusar de una menor de edad en la ciudad de As Burgas, que era alumna suya estaba en la lista de fugitivos más buscados.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo arrestó en la capital cubana, donde había recalado tras meses de impunidad por varios países, y el Gobierno central alegó que ya su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.