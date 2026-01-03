Una persona de Ourense, entre los 12 detenidos en España por vender falsas recetas médicas

Una persona residente en Ourense se encuentra entre los doce arrestados en el territorio español por su presunta participación en una organización criminal, que acaba de desmantelar la Policía Nacional y que, tras usurpar de forma ilegal firmas de médicos colegiados, vendían esas recetas falsas por internet, permitiendo así adquirir medicamentos en la farmacia que no se pueden comprar sin la prescripción de un facultativo.

A los detenidos, incluida esta persona vecina de Ourense, se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, daños informáticos, falsedad documental y usurpación de identidad, habiendo ingresado en prisión provisional los dos líderes de la organización.

El resto de detenciones se realizaron en Madrid (1), Torrelavega (1) Córdoba (1), Alicante (1), Toledo (1), Alcobendas (1) y Ponferrada (1), siendo intervenidas además 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros, dispositivos de almacenamiento masivo, tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego .

El proceso era complejo y muy diversificado pues, además de la venta directa», también crearon programas informáticos para que los usuarios elaborasen las recetas de medicamentos «cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal» indica la Policía Nacional.

n los ocho registros realizados de manera simultánea se intervinieron más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos, teléfonos, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego. Esta organización se ha desmantelado tras una exhaustiva investigación policial que se inició el pasado mes de junio, tras detectar perfiles y grupos de mensajería instantánea «dedicados a la venta de recetas falsificadas para la obtención de medicamentos, sobre todo analgésicos y sustancias anestésicas, sujetos a prescripción médica» explican desde la Policía Nacional.

Para sacar adelante este plan delictivo, conseguían primero de forma ilegal las credenciales de médicos colegiados a los que usurparon para la creación de las recetas. Posteriormente comercializaban estas recetas falsas en plataformas de mensajería instantánea para la adquisición de diferentes medicamentos, cuya dispensa sin prescripción médica es ilegal.

«Además la venta directa, habían creado programas informáticos destinados a que los propios usuarios elaborasen las recetas, todo ello con el objetivo de automatizar la actividad ilícita y aumentar sus beneficios», indican.

Según la Policía Nacional, una vez avanzadas las pesquisas, los investigadores lograron identificar al entramado criminal el cual contaba con una estructura piramidal cuya cúspide estaba liderada por dos varones. Bajo su mando se encontraban los responsables de la creación de los programas informáticos así como el hackeo de las credenciales de los sanitarios. En otro eslabón inferior se encontraban aquellos que se encargaban del mantenimiento del software y de todo el soporte informático y, por último, la base de la estructura la formaban los propios distribuidores de los medicamentos.

Finalmente, el pasado mes de noviembre se realizó un dispositivo que culminó con la realización de ocho registros en los que intervinieron más de 1.000 pastillas de medicamentos, 14 teléfonos móviles, más de 44.000 euros, dispositivos de almacenamiento masivo tarjetas bancarias, armas blancas y réplicas de armas de fuego. Actualmente la investigación se encuentra abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.