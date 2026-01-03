Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pereiro de Aguiar mejora y embellece su señalización

d. a.

Ourense

El concello de Pereiro de Aguiar presentó ayer los resultados del proyecto de señalización turística y embellecimiento de accesos a recursos turísticos llevado a cabo entre ayuntamiento y Xunta, que invirtió 100.000 euros en la iniciativa.

Estas acciones pretender impulsar a Pereiro turísticamente como «a porta da Ribeira Sacra», y para ello se mejoró la señalización de las vías con dicho destino, así como se restauraron e instalaron monumentos como la nueva escultura de Xosé Cid, de bronce sobre base de granito.

