Pereiro de Aguiar mejora y embellece su señalización
d. a.
Ourense
El concello de Pereiro de Aguiar presentó ayer los resultados del proyecto de señalización turística y embellecimiento de accesos a recursos turísticos llevado a cabo entre ayuntamiento y Xunta, que invirtió 100.000 euros en la iniciativa.
Estas acciones pretender impulsar a Pereiro turísticamente como «a porta da Ribeira Sacra», y para ello se mejoró la señalización de las vías con dicho destino, así como se restauraron e instalaron monumentos como la nueva escultura de Xosé Cid, de bronce sobre base de granito.
