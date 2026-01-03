De sobremesas a sentadillas: Gimnasios de Ourense abren el 2026 con un aumento de inscripciones gracias a los propósitos de año nuevo

Quien diga que durante las Navidades que ha vivido no ha escuchado un «como propósito de este año, me apunto al gimnasio», miente. Contabilizar el número de ocasiones en las que esas promesas de sobremesa de Nochevieja se han materializado en pantalones deportivos ya es otra historia, pero lo cierto es que en ese popular juramento los gimnasios encuentran su agosto particular, y el día de ayer fue una muestra más.

El pico de inscripciones tras Año Nuevo

Múltiples ourensanos aprovecharon la jornada en la que la mayoría de los gimnasios abrían por primera vez en 2026 para cumplir su propósito de año nuevo, y aunque el ambiente en las salas de máquinas y clases todavía estaba un poco apagado por las fechas, las inscripciones sí aumentaron. El club Metropolitan de la calle Progreso fue uno de los que experimentaron el subidón: «Hoxe á mañá xa se apuntaron tres persoas, e o 31 de decembro, nos últimos 20 minutos que abrimos no ano inscribíronse outras tres que xa querían deixalo todo listo para comezar este martes», comenta Álvaro Mariño Solís, director del club. Esta cadena nacional de fitness y bienestar lleva poco más de un año con presencia en la ciudad de As Burgas, pero ya ha detectado que la tendencia de nuevas matrículas que se vive en esta época es un punto económico crucial, en el que la empresa prevé aumentar su masa social ourensana en entre un 15 o 20%. Álvaro detecta que el perfil mayoritario que se apunta estas fechas viene motivada por la época de infinitas comidas, y la intención de «vernos mellor e perder algún quiliño de máis», aunque también los hay más previsores y pretenden comenzar ahora la operación bikini: «Queren estar a punto para o verán e saben que o de poñerse en forma non é algo instantáneo», cuenta.

Roberto Norbiato, dueño del Viacambre Fitness.

No solo las grandes infraestructuras se benefician de esta «sensación de urgencia» por sentirse más saludables. En las Galerías Viacambre de la calle Santo Domingo, el gimnasio familiar homónimo que regentan Roberto Norbiato y su pareja también vive el momentum, y han comenzado el año con nuevos clientas: «Hoy se inscribieron tres, que ya empezarán después del día de Reyes, pero en la última semana antes de cerrar 2025 se llegaron a apuntar entre 12 y 15 personas», cuenta Roberto mientras indica ejercicios a una usuaria. Por sus salas de máquinas pasan desde adolescentes motivados por figuras del deporte hasta personas de la tercera edad que buscan cuidar su salud, y los próximos meses serán los más rentables del año: «esto durará hasta junio o julio, ya que mucha gente se marcha en verano, y en septiembre con la vuelta a las clases y al trabajo recuperamos una parte importante de la matrícula explica». La tendencia llega incluso a aquellos que no tienen hueco para acogerla. En el pequeño gimnasio Marbel, de la calle Cardenal Quevedo, las plazas y las clases se llenan en el mes de octubre para todo el curso, pero fueron varios los curiosos que tanto el 31 como en este inicio de 2026 se acercaron preguntando por ofertas de inscripción. Eso sí, quien no encontrara hueco allí no debería tener grandes problemas para ejercitarse en la ciudad de As Burgas, pues Ourense se encuentra ahora mismo en su tope histórico de gimnaisos, con más de 50 locales que ofrecen todo tipo de actividades.

Álvaro Mariño, director del club Metropolitanen Ourense. / Roi Cruz

Del culturismo al bienestar

Los 11 años que Norbiato y su esposa llevan tonificando las galerías Viacambre les han servido para presenciar de primera mano el notable cambio que la industria del fitness ha sufrido durante la ultima década. El «antes venían 4 hombres que le gustaban machacar, ahora viene todo el mundo» que suelta Roberto al plantearle la cuestión lo define perfectamente: el gimnasio ya no se concibe como un lugar de culturismo y sufrimiento, sino como un espacio en el que cualquiera puede entrar para sentirse mejor con su estado físico. «Cada vez son más los médicos que recomiendan hacer ejercicio para combatir varias patologías. Además, afortunadamente ya no existe esa cultura de ver el gimnasio como algo negativo. Hace años había incluso que decían que el gimnasio era perjudicial para los menores de los 16 años, pero ahora la gente es consciente de que un entrenamiento adaptado y supervisado solo tiene beneficios, y eso se nota en la matrícula.», explica el dueño de Viacambre Fitness. Los datos realzan su teoría: según un estudio de Deloitte, en 2024 hubo 21 millones más de usuarios de gimnasios en Europa, y en España, en los últimos años la industria comenzó a facturar más de 1.000 millones de euros anuales.

Esta nueva filosofía de gimnasio ha hecho que algunas cadenas rechacen el concepto, y prefieran ser conocidas como un «club de bienestar» y salud, como el caso de Metropolitan. Allí realzan estas teorías con sus informes, e inciden también en la paridad que se respira en su recinto: «O 52% das nosas matrículas son mulleres, polo que o espazo xa non está tan masculinizado como estaba hai 10 anos. Ademais, nós insistimos moito na parte social tanto con varios eventos como coas clases dirixidas, e teñen moi boa acollida, pois a metade dos nosos usuarios participa nelas», cuenta Álvaro Mariño.