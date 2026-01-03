Ourense vive su primer día sin parquímetros con tráfico intenso buscando aparcar gratis

Ourense vivió ayer su primer día hábil sin ORA, tras la derogación de la Ordenanza Reguladora de Estacioamientos, la conocida zona azul, y la correspondiente anulación de los parquímetros, que serán retirados 37 años después de su implantación en la ciudad, con un importante flujo de coches en el centro, buscando ahora poder estacionar de forma gratuita por primera vez.

No faltaron despistados que aún se acercaban a sacar el tique para aparcar, y las duras críticas de la oposición que ratifica que la supresión de la ORA «solo aumentó el caos circulatorio», según indicó el grupo socialista, en su balance de esta primera jornada de una ciudad sin estacionamientos regulados en superficie.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, artífice de la derogación de un sistema de control horario de parking en superficie que ya había intentando en varias ocasiones, y que finalmente se aplicó este 1 de enero de 2026, defendió que la ORA tenía que caer «por necesidad pues la mitad de donde están las plazas ahora es zona peatonal de uso restringido, por lo que tenía que caer por su propia necesidad”.

Más carga y descarga

Pero ¿qué va a ocurrir con esas plazas que quedaron ahora en el centro urbano con el «levantamiento de veda» para estacionar, si es preciso varios día seguidos y sin pagar?

El alcalde ya adelantó ayer que la idea es ir convirtiendo esas zonas de estacionamiento en áreas de carga y descarga. «Lo que va a pasar ahora es que paulatinamente iremos habilitando más zonas de carga y descarga. El mundo cambió, hay más necesidad de reparto y lo que no pueden hacer los coches es estar subiéndose a las aceras y provocar el caos. Habrá más zonas de carga y descarga, que es fundamental, y los residentes tendrán donde aparcar de noche”, indicó.

Por otra parte, justifica de nuevo que existe “muchísimo tráfico de agitación, que es la gente que busca aparcar en la zona ORA, por lo que tampoco se había conseguido la rotación de vehículos. Con las aplicaciones móviles, la gente pagaba y estaba todo el día con el coche aparcado”.

Advierte de que esta situación hacía que, en la práctica, el servicio “se había convertido en un aparcamiento de superficie más que en una zona regulada con ese nombre típico que buscan los buenismos burócratas”

El regidor señaló que la regulación ya carecía de lógica, dado que “la mitad de donde están las plazas ahora es zona peatonal de uso restringido, por lo que tenía que caer por su propia necesidad”. Para finalizar, el regidor aseguró que la medida había fomentado buenas prácticas y eliminará otras malas. “Había gente que venía a trabajar en coche por 300 metros y aparcaba en la zona ORA. Eso no puede ser».

«Más coches dando vueltas»

Por su parte, desde el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ourense señalan que la supresión de la ORA “no fue una medida pensada ni planificada”, sino “una ocurrencia propagandística cuyas consecuencias estamos sufriendo ya en la calle”.

El resultado para las ediles del PSdeG es claro: caos en el tráfico, desorden urbano y un perjuicio directo para millares de personas» y también «más coches dando vueltas, más atascos, más contaminación y más tiempo perdido» , advierte el grupo municipal socialista.

“No hay menos problemas: hay más, porque una ciudad no se puede gestionar a golpe de titular”, critican sobre la improvisación del grupo de gobierno. El segundo prejuicio reseñable para las socialistas es la ausencia absoluta de alternativas ante la supresión del servicio.

Sin alternativas

“Se elimina la ORA sin crear aparcamientos disuasorios, sin reforzar el transporte público y sin ofrecer ninguna solución real, lo que nos parece tremendamente irresponsable y poco serio”, añaden. Además, sigue sin conocerse públicamente el impacto nos trabajadores y trabajadoras que tendrá esta medida. El cuarto perjuicio «es el feísmo urbano, con parquímetros abandonados y señales contradictorias».

En conclusión, entienden que la ausencia de planificación, alternativas, respeto por la movilidad y el cuidado del espacio público «pasará factura a los y a las ourensanas.

“Suprimir la ORA de este modo no es valentía política, es dejar Ourense al albor del desorden. Y merecemos mucho más que este despropósito”, finaliza el grupo municipal socialista.