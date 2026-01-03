Nuevas tractoradas en la ciudad y en varios municipios

Varios puntos de la provincia de Ourense han acogido a lo largo de la jornada de este viernes tractoradas de ganaderos, impulsadas por la Asociación do sector primario de Galicia, para exigir unas condiciones «dignas» para poder llevar a cabo su trabajo. Estas protestas se suman a las celebradas el pasado lunes, cuando una tractorada de ganaderos colapsó el centro de la ciudad de As Burgas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Miguel Gómez, ha explicado que las protestas se han celebrado este viernes en puntos como Xinzo de Limia, Ourense, Montederramo y Maceda, así como en Chandrexa de Queixa y Manzaneda.

Los participantes trasladan su rechazado al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, cuya firma está prevista para este mes de enero y que consideran que tendrá repercusiones muy negativas para los ganaderos gallegos. Por ello, critican que el acuerdo «sea apoyado tanto por PSOE como por PP».

Además los manifestantes, que censuran los recortes en la Política Agraria Común (PAC), exigen otras medidas que mejoren las condiciones del sector, como la puesta en marcha por parte del Gobierno de la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa. Miguel Góenz, , que ha criticado que la Sudelegación del Gobierno en Ourense no haya atendido las demandas de los ganaderos, ha explicado que el próximo lunes se reunirán en Ourense con responsables del Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) para abordar la situación. También ha avanzado que continuarán con las protestas después de la celebración del Día de Reyes.