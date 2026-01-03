Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El «Mago de Oz» conquista a la infancia en un Auditorio con un público entregado

La recreación del clásico cuento cautivó a niños y mayores

Un momento de la representación. | Roi Cruz

d. a.

Ourense

El Auditorio Municipal de Ourense se llenó ayer de público familiar con la representación de «El Mago de Oz: El Musical», que reunió a más de 500 personas en una función orientada especialmente a la infancia. La recreación del clásico de L. Frank Baum conquistó a los asistentes con una propuesta escénica basada en la música, el color y el humor.

El espectáculo, dirigido por María Pareja y con música original de Jesús Franco, trasladó al escenario la historia de Dorothy y su perro Toto en su viaje por el camino de baldosas amarillas hacia la Ciudad Esmeralda, acompañados por el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde. La puesta en escena combinó vestuario llamativo, coreografías y efectos visuales, con voces en directo.

La función formó parte de la programación de inicio de año y convirtió el recinto municipal en un espacio de fantasía durante la tarde. Además de la entrada general, algunos espectadores optaron por una modalidad VIP con acceso anticipado al teatro y visita guiada por el backstage.

