Críticas del PP al plan municipal de poda

El plan municipal de poda para mantener especies arbóreas en el casco urbano, no funciona. Así lo ve el Grupo Municipal Popular, que reclama al gobierno local, que ejecute «de manera real y efectiva el plan de poda de la ciudad en los barrios de A Ponte y O Vinteún, donde muchos árboles llevan años sin ser podados a pesar de figurar en la planificación municipal».

La concejala del PP, Noelia Pérez, señala que el problema no es que estas zonas no estén incluidas en el plan, sino que este no se cumple. “En los documentos todo parece estar previsto, pero la realidad es que en A Ponte y en O Vinteún hay árboles que llevan años sin mantenimiento. Y un plan que no se ejecuta queda en un simple anuncio”, denuncia.

Explican los populares que la situación ya supera lo razonable y está afectando directamente a la vida diaria del vecindario. “En varios puntos de los barrios, las ramas llegan a entrar por las ventanas de los edificios cuando se abren. Esto no es una cuestión estética, es un problema serio de seguridad y de convivencia con el espacio urbano”, advierte la edil.

La falta de poda provoca también que las ramas invadan las aceras, se acerquen al alumbrado público e incrementen el riesgo en días de viento o lluvia, una situación que, recuerda el PP, los vecinos llevan tiempo denunciando sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento. Por eso exigen que se cumplan el plan de poda en toda la ciudad, «sin dejar barrios olvidados».