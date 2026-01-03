El BNG denuncia que el Facebook del Concello de Ribadavia fue «hackeado»
REDACCIÓN
Ourense
El grupo municipal del BNG, denuncia que el perfil del Concello de Ribadavia fue hackeado en el día de ayer, lo que a su parecer demuestra el fallo de del mismo «pese a la alta cantidad que destina a propaganda y f fundamentalmente a pagar la gestión de las redes sociales do Concello» afirman el grupo nacionalista .
El hackeo no afecta a ningún dato de interés del Concello solo a la mencionada red pero según el BNG, llama la atención lo vulnerable del sistema cuando «el Gobierno municipal del PP, incrementó multiplicando por cuatro en el presupuesto de en 2025 subiendo a 30.000 euros, frente a los 7.200 d euros del año 2024», lo que los nacionalista consideran inversión en «propaganda y redes».
