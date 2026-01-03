Barbadás eleva a 7 agentes su plantilla de Policía Local
REDACCIÓN
El Concello de Barbadás inicia el año 2026 con un nuevo avance en la mejora de la seguridad ciudadana con la incorporación de un nuevo policía local en prácticas al cuerpo de la Policía Local. Esta nueva incorporación supone un refuerzo del plantel, que aumenta a los 7 efectivos
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destacó la importancia de este refuerzo: “La seguridad es una prioridad para este gobierno. La incorporación de un nuevo agente en prácticas es un paso más para ofrecer un servicio de Policía Local más próximo, eficaz ”.
La llegada del nuevo policía local se enmarca a otra mejoras, como la incorporación de nuevos vehículos policiales, y del sistema Tetra de comunicación digital, que permite una comunicación más rápida, segura y eficaz entre los agentes y con el resto de los servicios de emergencias.
- Condenada por quedarse con un móvil que encontró de madrugada en la calle
- Los Pato, una saga de joyeros
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- La ZBE encaró su segundo día con una señal y sin cambios en el tráfico
- Cientos de ganaderos y agricultores reclaman en Ourense medidas urgentes para frenar la crisis del sector
- Reparto de carne y patatas en el segundo día de tractorada en Ourense: «Preferimos regalar»
- Un aparatoso siniestro en Esgos se salda con la muerte de un caballo
- Los policías gemelos ganan por lo civil su última batalla judicial