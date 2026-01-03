Barbadás eleva a 7 agentes su plantilla de Policía Local

El Concello de Barbadás inicia el año 2026 con un nuevo avance en la mejora de la seguridad ciudadana con la incorporación de un nuevo policía local en prácticas al cuerpo de la Policía Local. Esta nueva incorporación supone un refuerzo del plantel, que aumenta a los 7 efectivos

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destacó la importancia de este refuerzo: “La seguridad es una prioridad para este gobierno. La incorporación de un nuevo agente en prácticas es un paso más para ofrecer un servicio de Policía Local más próximo, eficaz ”.

La llegada del nuevo policía local se enmarca a otra mejoras, como la incorporación de nuevos vehículos policiales, y del sistema Tetra de comunicación digital, que permite una comunicación más rápida, segura y eficaz entre los agentes y con el resto de los servicios de emergencias.