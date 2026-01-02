Ourense registró 1.082 nacimientos en 2025, un 33% menos que hace 10 años

Ourense cerró 2025 y estrena el nuevo año 2026 con unos datos de natalidad a la baja, según el balance anual ofrecido ayer por el Servicio Galego de Saúde, que arroja una progresiva caída en los últimos 10 años del número de los nacimientos del 33%, lo que se traduce en una media de 2,96 nacimientos diarios, el pasado año, frente a los 4,19 alumbramientos al día en la provincia en 2015.

El balance anual se cerró en 2025 con un total de 1.082 nacimientos en la provincia de Ourense y pese al ligero aumento de 25 más, los saldos vegetativos no mejoran y son 450 menos que hace 10 años, en los que la cifra de nacimientos estaba en los 1.530 anuales.

Los datos del estudio comparativo que aporta el Sergas muestran cómo la caída ha sido imparable desde 2015 en adelante, de los 1.488 nacidos en 2016, que fueron bajando de forma progresiva con los peores datos en etapas pandémicas de 2020 y 2021 en los que el zarpazo a la natalidad cayó hasta los 1.147 nacimientos. En cuanto a las cifras de 2025, los datos aportan tan también una mayoría de mujer, que recuperan el mando en lo numérico, pues el 52,70% de bebés nacidos fueron niñas a un 47,30% del total. El porcentaje más alto de niñas en la última década en la provincia. Del total de nacimientos de 2025 , destacan también los 15 gemelares, que aumentaron frente a los 9 que hubo en 2024.

Las previsiones a medio y plazo apuntan de nuevo a un saldo vegetativo negativo, en el que si se siguen la tendencias del año anterior, el numero de fallecimientos, que fue de 4.700, volverá a cuadriplicar el de nacimientos en la provincia.

Una maternidad más tardía: el 62,10% de las progenitoras tenían de 30 a 40 años

Otra de las tendencias ya estable en lo relativo a la natalidad en la provincia, es el progresivo aumento de la edades de los padres. En este caso la de las madres que dieron a luz en la provincia tenía en el 62,10% de los casos, entre los 30 y los 40 años, aunque dentro de maternidad a edades más tardía, destaca otro 14% de mujeres que fueron madres con más de 40 años. .Si bien ha cambiado la tenencia de recomendar tener el primer hijos a los 30 años, las edad que siempre aconsejan los especialista en obstetricia y ginecología, un 23,90 por ciento de las mujeres que fueron madres en Ourense el pasado año, tenían menos de 30 años.