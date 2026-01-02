Los Reyes Magos llegan a Ourense: horario y recorrido de la Cabalgata
Las niñas y niños de Ourense ya saben cuándo podrán recibir a sus majestades de Oriente
Los Reyes Magos visitarán Ourense el próximo lunes 5 de enero. La comitiva real llegará en tren a la estación de A Ponte e iniciará su recorrido a las 18.00 horas. Como en años anteriores, repartirá caramelos entre todos aquellos que se acerquen a recibir a Gaspar, Melchor y Baltasar, y la novedad radicará en que se podrá seguir su localización a través de esta web y mediante la aplicación móvil del Concello.
La ciudad de As Burgas espera repetir el éxito de la última edición de esta cabalgata, cuando los reyes de Oriente utilizaron su magia para que no cayese ni una gota de lluvia. Este año se prevé que el agua tampoco haga acto de presencia.
Horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Ourense
Sus majestades de oriente partirán desde la estación de tren de A Ponte a las 18.00 horas y continuarán su recorrido por la calle Eulogio Gómez Franqueira, avenida de las Caldas, Ponte Romana, calle del Progreso (sobre las 18.30 h) y Doctor Marañón, para finalizar en la Plaza Mayor. «Al tramo final (calle Doctor Marañón y Plaza Mayor) solo accederán los figurantes a pie; las carrozas y vehículos como los de los bomberos no entrarán en estos espacios», subrayan desde el propio Concello.
Tras finalizar su itinerario, se celebrará la tradicional recepción real en la Casa do Concello, donde Melchor, Gaspar y Baltasar serán acogidos por las autoridades locales antes de ponerse manos a la obra con el reparto de regalos de la noche.
- Condenada por quedarse con un móvil que encontró de madrugada en la calle
- Los Pato, una saga de joyeros
- Trasladan en helicóptero a un herido grave tras un accidente de moto en Lobeira
- La ZBE encaró su segundo día con una señal y sin cambios en el tráfico
- Cientos de ganaderos y agricultores reclaman en Ourense medidas urgentes para frenar la crisis del sector
- Reparto de carne y patatas en el segundo día de tractorada en Ourense: «Preferimos regalar»
- Un aparatoso siniestro en Esgos se salda con la muerte de un caballo
- Los policías gemelos ganan por lo civil su última batalla judicial