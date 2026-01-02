Los Reyes Magos llegan a Ourense: horario y recorrido de la Cabalgata

Los Reyes Magos visitarán Ourense el próximo lunes 5 de enero. La comitiva real llegará en tren a la estación de A Ponte e iniciará su recorrido a las 18.00 horas. Como en años anteriores, repartirá caramelos entre todos aquellos que se acerquen a recibir a Gaspar, Melchor y Baltasar, y la novedad radicará en que se podrá seguir su localización a través de esta web y mediante la aplicación móvil del Concello.

La ciudad de As Burgas espera repetir el éxito de la última edición de esta cabalgata, cuando los reyes de Oriente utilizaron su magia para que no cayese ni una gota de lluvia. Este año se prevé que el agua tampoco haga acto de presencia.

Horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Ourense

Sus majestades de oriente partirán desde la estación de tren de A Ponte a las 18.00 horas y continuarán su recorrido por la calle Eulogio Gómez Franqueira, avenida de las Caldas, Ponte Romana, calle del Progreso (sobre las 18.30 h) y Doctor Marañón, para finalizar en la Plaza Mayor. «Al tramo final (calle Doctor Marañón y Plaza Mayor) solo accederán los figurantes a pie; las carrozas y vehículos como los de los bomberos no entrarán en estos espacios», subrayan desde el propio Concello.

Tras finalizar su itinerario, se celebrará la tradicional recepción real en la Casa do Concello, donde Melchor, Gaspar y Baltasar serán acogidos por las autoridades locales antes de ponerse manos a la obra con el reparto de regalos de la noche.