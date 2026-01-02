El Auditorio Municipal ofrece hoy «El Mago de Oz: el musical»
REDACCIÓN
La programación navideña del Concello de Ourense, ofrece hoy uno de sus platos fuertes, «El Mago de Oz: el musical», a las 18.00 horas en el Auditorio Municipal de la ciudad. Se trata de una gran producción familiar, que reinterpreta el clásico cuento de L. Frank Baum «con una puesta en escena llena de color, humor y canciones inolvidables» indican desde el Concello .
Advierten además de que las entradas tienen precios desde 18 euros, pero que «por primera vez, el público de Ourense podrá disfrutar de una entrada VIP que transforma la visita al teatro en una experiencia inolvidable». Con esa entrada VIP (32 euros ) se podrá disfrutar «de una experiencia exclusiva desde el primer momento como acceso o anticipado al teatro, una hora antes del inicio; tour privado por el backstage, guiado por los propios actores, donde conocerás los secretos y curiosidades de la obra» entre otras curiosidades. Las entrada están al venta en Ourenseplan.com y esta es una de las múltiples actividades del programa de Nadal municipal.
