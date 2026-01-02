As Burgas cierra 2025 y abre 2026 a la carrera

Si de algo no se le puede acusar a los ourensanos en estas fiestas, fue de poco deportistas. Y si no, que se lo digan a quienes, como ya viene siendo habitual en los últimos años, decidieron despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 de la misma forma: al trote, con la popular carrera de San Silvestre y la Subida a la Costiña de Canedo.

Un grupo de corredores en la San Silvestre Ourensana.

En la que fue la décima edición de la San Silvestre, más de 2.400 atletas salieron desde la Rúa do Paseo para recorrer las principales calles del casco viejo ourensano. Eso sí, aunque la competición requería algo más de fondo que el necesario para cerrar el año con una «Tardevieja» primaba el ambiente antes que los tiempos, y As Burgas se llenó de risas, todo tipo de ritmos y, sobre todo, de disfraces: desde los típicos jerseyes navideños hasta disfraces colectivos de un conocido cava y sus burbujas, la Praza Maior o el Xardín do Posío fueron un popurrí de caracterizaciones festivas.

Tras las campanadas, los churros y alguna que otra resaca, 20 horas después tocaba la reválida de los valientes: la 33ª edición de la Subida a la Costiña de Canedo, una carrera en pendiente a las afueras de la ciudad en laque sobre cien participantes (a la carrera o la bici) subieron los 3,3 kilómetros que separaban la cumbre del inicio para comenzar el año. Una prueba que se antojó como un reto personal para los más ambiciosos.