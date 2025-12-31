Viaqua seguirá gestionando el agua de Ourense provisionalmente

La empresa Viaqua continuará prestando el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas de la ciudad de Ourense. Así lo aprobó la junta de gobierno local, donde se dictaminó que será de manera excepcional, para seguir garantizando el servicio esencial y obligatorio mientras se prepara un nuevo contrato o una alternativa de gestión directa.

Además, en la reunión se adjudicó a PW Advisory & Capital Services la consultoría para el proyecto de digitalización del ciclo del agua, financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation EU, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio.

Por último, se firmaron dos convenios con el Liceo de Ourense por 12.000 euros en total, repartidos en 6.000 euros cada uno de ellos.