Unha iniciativa da Xunta de apoio ao emprendemento contribuíu a crear 110 empresas
Redacción
A rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego leva asesorado máis de 1.000 proxectos a través das catro oficinas activas na provincia de Ourense, situadas no Barco de Valdeorras, Baños de Molgas, O Carballiño e Verín, contribuíndo ademais á creación de 110 novas entidades xurídicas, destaca a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.
Esta iniciativa autonómica ofrece acompañamento a todas aquelas persoas que desexan poñer en marcha un negocio ou consolidar un proxecto xa existente. En toda a provincia, o equipo técnico da rede realizou unhas 3.400 titorías ás persoas emprendedoras, adaptadas ás distintas fases de desenvolvemento das súas iniciativas. Por ámbitos de actividade dos proxectos asesorados, destacan os servizos (23%), a hostalaría (16%) e o comercio (13%).
