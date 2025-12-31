El reconocimiento de la deuda con Ecourense tensa el último pleno del año

El interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, terminó el año confrontando al regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, en el último pleno extraordinario, una sesión convocada para reconocer deuda extrajudicial con la UTE Ecourense. Precisamente el rifirrafe se produjo al advertir el interventor de carencias del expediente de reconocimiento para pagar a la UTE Ecourense los servicios de recogida y tratamiento de residuos prestados entre abril de 2022 y septiembre de 2024, por un importe de 8,7 millones.

Alonso calificó el expediente de «cojo» al asegurar que no se puede repercutir el IVA sin facturas que lo acrediten y criticó una «gestión problemática» del Concello. «Es difícil entenderse cuando uno habla inglés y otro chino», ironizó, lamentando además que el alcalde entre en debate técnico con Intervención en sesión plenaria. «Yo no he venido aquí a debatir, hay medios paupérrimos para administrar este concello», dijo.

Pérez Jácome replicó acusando al interventor de ofrecer «verdades a medias» e «información sesgada» y defendió que las facturas no se emiten hasta que exista un acuerdo con la empresa. Tras consultar con juristas municipales durante un receso, sostuvo que las afirmaciones de Alonso «no tienen ni pies ni cabeza» y negó que sea imposible alcanzar un acuerdo por la ausencia de facturas.

El debate se trasladó a la oposición. El PSOE pidió retirar el punto del orden del día al considerar inviable el expediente tal y como está planteado, una solicitud que contó con el apoyo del BNG, que criticó, además, la improvisación del gobierno local y la tardanza en resolver un contrato cuyo borrador data de julio.

Finalmente, el expediente fue aprobado con los votos de Democracia Ourensana, el rechazo del PSOE y la abstención de BNG y PP, que justificó su voto en la necesidad de saldar la deuda pese a las dudas sobre su seguridad jurídica.