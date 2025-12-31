El PSOE de Barbadás acusa de «coacciones» al alcalde y él se siente víctima de «una revancha»

El salón de plenos del Concello de Barbadás completó ayer su aforo en una tensa sesión extraordinaria convocada para dar cuenta de las bajas del alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y del concejal José Morgade del PSOE, así como de la renuncia de las cinco edilas socialistas del grupo de gobierno y de la reestructuración de las áreas municipales, tras el caso de presunto acoso laboral que sacudió el consistorio en las últimas semanas. Sin embargo, más allá del trámite administrativo —el reparto de competencias entre los tres ediles que sostienen ahora un gobierno en minoría de 17 concejales— el pleno quedó marcado por la rectificación pública del PSOE local, que aclaró que la denunciante «nunca habló de acoso laboral», sino de «presuntas coacciones y trato intimidatorio».

Así, antes incluso de arrancar el orden del día la situación ya estaba tensa en la sala con el representante del Partido Galego y el representante del BNG solicitando mayores tiempos de intervención por tratarse de «un pleno tan extraordinario». «Voy a ser flexible, pero vamos a seguir el reglamento», dijo Valcárcel, que terminó concediendo ocho minutos por turno.

Reproches de la oposición

El tiempo lo aprovecharon al máximo cada uno de los portavoces. Desde el PG, Ramón Padrón expresó su «rechazó a cualquier tipo de acoso», presentó su apoyo a la víctima y aludió a la «presunción de inocencia del alcalde», invitando a llevar la situación «a la justicia» para dirimir responsabilidades.

Tras el Partido Galego tomó la palabra el portavoz local del Bloque Nacionalista Galego, Serafín Núñez, que fue el más crítico con el regidor municipal. «Barbadás no se merece un alcalde que se esconde tras una supuesta venganza socialista. Quiere permanecer en el poder a cualquier precio, por encima de la ciudadanía», reprochó para afear que «lo que antes mal gestionaban siete personas ahora lo gestionan tres». Motivo por el que no solo solicitó la dimisión del alcalde, sino también de sus dos compañeros de gobierno local, Daniel Rey— Democracia Ourensana— y José Morgade —quien abandonó el PSOE y se pasó al grupo de no adscritos—.

«Cuando no te quieren en una casa te vas», espetó el concejal que tachó el reparto de áreas de «despropósito absoluto», calificó a Valcárcel de «tránsfuga socialista» y concluyó que el nuevo gobierno representa «un futuro ilegítimo». «Ustedes podrían ser Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. No hago el cada oveja con su pareja, búsquenla», sentenció.

Desde el PP fueron claros: «apoyo, respeto y solidaridad con la víctima» y con el alcalde «presunción de inocencia sin una investigación rigurosa. No creemos en linchamientos y juicios paralelos». Fue lo que expuso Chelo Vispo dando carpetazo a una posible moción de censura al defender que «seguiremos en la oposición apoyando medidas beneficiosas para la ciudadanía» .

El PSOE concreta

Llegó entonces el turno de las socialistas. Victoria Morenza, la que hasta este mes de diciembre había sido teniente de alcalde, fue la portavoz encargada de hacer un repaso cronológico de los acontecimientos; desde que se enteraron del presunto acoso sexual que sufría la edil denunciante por parte de un ex concejal hasta este mes, cuando la mujer denunció por el canal interno del PSOE a Valcárcel.

«Una y mil veces las cinco concejalas estamos del lado de la igualdad, del lado de los principios universales y esenciales, del respeto, de la dignidad, de los derechos fundamentales, de los valores democráticos y de la tolerancia cero contra el acoso», comenzó en un alegato en el que aludió que la víctima se sintió «vulnerable» en el consistorio porque «no se tomaron las medidas adecuadas» y la intervención directa con el presunto acosador «se demoró, según la propia víctima, en el tiempo».

«Muchas personas nos preguntan por qué no tomamos medidas sabiendo lo que ocurría, pues porque respetamos los tiempos de la víctima», defendió. Porqué ahora también lo explicó: «el detonante de la denuncia por el canal interno fue la firma del regidor en el comunicado emitido por el PSOE en el que apoyaban a la presunta víctima del caso de José Tomé».

Morenza también rectificó lo que hasta la fecha habían trasladado «en ningún momento la víctima habló de acoso laboral» por parte del alcalde del municipio, «la víctima siempre habla de presuntas coacciones y trato intimidatorio», subrayó adelantando que la mujer estudia «tomar decisiones judiciales cuando esté preparada»

Cronología de los hechos

Según la cronología relatada por la socialista, el 1 de agosto de 2024 fue ella junto a otra concejala las que le comunicaron al alcalde «una situación de presunto acoso sexual». La víctima se reunió con el regidor y las concejalas y analizaron la información de unos mensajes que ella había recibido por parte del ex edil socialista, al lado del cual tuvo que sacarse una foto al día siguiente en la presentación de un equipo de fútbol.

El 14 de agosto la mujer cogió una baja laboral que duró hasta el 22 de enero de 2025, pero— según el PSOE— el 11 de septiembre el alcalde le envió audios, el 1 de octubre la llamó y el 31, de nuevo, para «recordarle sus obligaciones de acudir al pleno». Todo ello después de que el 6 de septiembre el concejal en cuestión dimitiese y «marchase entre buenas palabras del alcalde».

Ya en 2025 las dos fechas son el 12 y el 15 de diciembre. El 12 con la firma de Valcárcel en el comunicado tras el caso de Monforte de Lemos de supuesto acoso sexual y el 15 cuando la víctima presentó la denuncia en el canal interno del partido. Por todo ello piden la dimisión. Idea en la que inciden en un comunicado remitido con posterioridad a los medios donde añaden que lo hacen «por encubrir y ocultar un presunto caso de acoso sexual».

La explicación de Valcárcel

Por su parte, el alcalde de Barbadás y exsocialista, Xosé Carlos Valcárcel, mantuvo en su relato que en el momento que tuvo conocimiento de los hechos «pedí y conseguí la dimisión del concejal» en cuestión. Una decisión que tardó un mes, tiempo durante el cual aclaró que él no lo cesó porque «un cese supone mantener el acta», pudiendo seguir cuestiones relacionadas con el consistorio, evitando que la víctima «tenga una protección efectiva». Sin embargo, la dimisión «supone la desaparición de la vida política del concejal».

«Resulta llamativa la coincidencia de la aparición de varios casos de acoso en Galicia y todos pertenecen al colectivo que firmó el mismo manifiesto», introdujo Valcárcel un suceso que cree que se debe a «una revancha orgánica» de la formación. Bajo ese marco, comunicó que se enteró de su propia situación el 15 de diciembre a través de una llamada del secretario general de la formación en Ourense, Álvaro Vila, que le informó de que existía «una denuncia de acoso que me dejó en shock».

No hubo más matices en esa llamada, pero «poco después recibí otra de un medio de comunicación que me hacía saber la existencia de una denuncia por acoso laboral, es decir, ese medio tenía más información que yo. Así que llamé a Álvaro Vila para preguntar si me podía facilitar información adicional y no se me facilitó». Ese mismo día, «a las 16.30 horas el señor Besteiro solicitó mi dimisión cuando yo tenía una reunión con la dirección provincial a las 17.00. Quiero decir que no hubo ni la posibilidad de una audiencia. Fue francamente sorprendente», lamentó.

Por la tarde el alcalde también envió una «carta a la ciudadanía» una misiva en la que insiste en su inocencia: «no encubrí nada, ni acosé ni coaccioné. Solo actué, seguro que podría haberlo hecho mejor, pero hice más que quien no hizo nada», asevera antes de zanjar que «es rotundamente falsa la acusación de acoso laboral» .