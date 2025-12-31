La Diputación refuerza la cooperación con Abanca
Luis Menor se reunió con el nuevo director territorial del banco y con el que ha ejercido el cargo hasta ahora
Redacción
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, mantuvo un encuentro con los responsables territoriales saliente y entrante de Abanca en la provincia —Rubén Saavedra y José María Jardón, respectivamente—, una reunión tras la que reiteró que la cooperación institucional «sempre foi fundamental para o apoio ao tecido económico e social da provincia».
El presidente provincial agradece a Rubén Saavedra la labor que ha desempeñado como director territorial en Ourense, y le desea éxitos en su nueva etapa como responsable de la expansión territorial de Abanca en Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares, puesto que asumirá al inicio de 2026.
Disposición a colaborar
Además, Luis Menor se pone a disposición del nuevo director territorial de la entidad financiera en Ourense, José María Jardón. La Diputación pone en valor el papel de Abanca en el apoyo al tejido económico y social de la provincia. Menor reitera la disposición de la administración provincial «a seguir colaborando en iniciativas que contribúan ao desenvolvemento e dinamización da provincia».
