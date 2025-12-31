Crecen un 25% las atenciones en las urgencias del hospital de Ourense: más casos de pacientes crónicos que empeoran por la gripe

En una de las áreas sanitarias con mayor índice de envejecimiento de Europa, el periodo de pico de infecciones respiratorias provoca que entre los pacientes mayores, con cuadros crónicos y pluripatologías se produzcan casos de descompensación como consecuencia de contagios de virus como la gripe A, el predominante en estas semanas de contagios. En las urgencias para adultos del hospital de Ourense, se ha incrementado la actividad asistencial, como suele ocurrir en esta época del año, por la mayor circulación de patógenos respiratorios y por el aumento de interacciones sociales en Navidad. Se ha registrado un aumento próximo al 25% con respecto a la media anual en las urgencias, «o que repercute tamén nun incremento da porcentaxe de ingresos» hospitalarios, aseguran desde el área sanitaria provincial. En los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras «mantense unha situación estable», completa el Sergas.

«A resposta asistencial está sendo áxil e eficaz ante o incremento da atención á patoloxía respiratoria e as súas consecuencias nos pacientes crónicos e descompensados», defiende la administración. En estas jornadas se registra un alto índice de ocupación en el hospital de Ourense, mientras que en los de O Barco y Verín el nivel se encuentra «normalizado».

El área sanitaria asegura que, pese al repunte de afluencia a las urgencias y el aumento de hospitalizaciones, «non se cancelou ningunha intervención programada, e no Hospital Universitario de Ourense están dispoñibles as áreas de expansión que se ocupan en función da demanda», afirma.

«La presión asistencial es elevada», ratifica la doctora de urgencias Pilar Garzón, que preside el Colegio de Médicos de Ourense. Se están registrando niveles de atenciones urgentes en el hospital de 250 pacientes o más al día.

«Hay un repunte de pacientes que, a raíz de un contagio de gripe ve agravadas sus patologías basales. La descompensación que sufren este tipo de pacientes ha hecho que se incrementen las demandas asistenciales en urgencias», dice esta especialista.

Datos

Según el informe de publicación más reciente —hasta el martes, fecha de consulta— de la Dirección Xeral de Saúde Pública, la ola de gripe está en una intensidad media con una tendencia decreciente en Galicia. En la semana 51, de acuerdo a ese informe, Ourense fue la única área sanitaria de la comunidad en la que aumentaron los ingresos por gripe, un 25,3%. Es el territorio de Galicia en el que había una mayor tasa de hospitalizaciones por este virus —21,3 ingresos por 100.000 habitantes—. La tasa de consultas en atención primaria por todo tipo de infecciones respiratorias era la segunda más alta de las áreas sanitarias, tras Vigo.

«Es importante una llamada a la precaución y tomar medidas preventivas, sobre todo en las reuniones familiares, aunque sea difícil en estas fechas. Pero es algo que aprendimos en la pandemia. Si alguien tiene síntomas debe intentar no tener contacto con los pacientes frágiles», indica Garzón.

«El grueso» de los pacientes entre la media actual de más de 250 atenciones en urgencias del hospital de Ourense cada jornada «es de personas con patologías médicas complicadas», asegura esta doctora. Para concentrar el tiempo y los esfuerzos del servicio para la población más vulnerable y los enfermos graves y en riesgo vital, «es importante un uso racional de los recursos. Un paciente joven y sano con una patología banal debe acudir a la atención primaria, al centro de salud o al PAC».