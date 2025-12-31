Cortes de tráfico el día 31 por la carrera de la San Silvestre

Más de 2.400 atletas están inscritos en la X Carrera Popular San Silvestre de Ourense, que se celebra el miércoles 31 de diciembre desde las 16:30 horas. La Policía Local cortará el tráfico de todas las vías incluidas en el recorrido, desde las 15 horas hasta el final de la prueba. Los participantes, muchos ataviados con adornos navideños, correrán un circuito de dos vueltas: calle del Paseo (Delegación de Defensa), Parque de San Lázaro, Bedoya, Avenida de Buenos Aires, Arturo Pérez Serantes, San Francisco, Luna, Plaza del Corregidor, Plaza de los Suaves, Plaza del Trigo, Cardenal Cisneros, Hernán Cortés, Xulio Prieto Nespereira, Lugo, Vilar, Plaza de la Ferrería, Cervantes, Barreira, Plaza Mayor, Lamas Carvajal y Paseo. Las restricciones de tráfico afectarán al transporte público en la ciudad. Los taxis trasladarán la parada del Parque de San Lázaro a la calle Xaquín Lorenzo.