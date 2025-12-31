Condenada por quedarse con un móvil que encontró de madrugada en la calle

Dos jóvenes, de 26 y 24 años, fueron condenados hace unos días en Ourense, con su conformidad, tras acudir al juicio, reconocer los hechos y aceptar una sentencia que implica una rebaja de la pena con respecto a la petición inicial de la Fiscalía. Una mujer resulta condenada por un delito de apropiación indebida, por quedarse con un móvil perdido que ella encontró de madrugada en las inmediaciones del Puente Romano de Ourense. Debe pagar una multa de 450 euros. La sentencia de conformidad impone esa misma cuantía, por un delito de receptación, a un varón que llevó el teléfono a una tienda para desbloquearlo, sabiendo que era ajeno.

Los dos jóvenes que han sido condenados por estos hechos ocurridos en Ourense —él, un estadounidense; ella, una española— carecían de antecedentes penales antes de verse inmersos en este procedimiento judicial. El acuerdo de conformidad, un acto que implica el reconocimiento de su responsabilidad delictiva, convierte la condena en firme. El juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense accede a que la acusada pague la multa en tres cuotas mensuales, de 150 euros cada una.

La madrugada del 12 de marzo de 2023, la joven halló un móvil modelo iPhone 12 Pro que estaba tirado en las proximidades del Puente Romano. «Con pleno conocimiento de que el terminal se había extraviado, de que no le pertenecía y con voluntad de incorporarlo a su patrimonio», según el relato de hechos probados de la sentencia, la acusada recogió el teléfono del suelo y se lo llevó.

Al día siguiente, le entregó el terminal al otro encausado en este procedimiento. «Con conocimiento de su aprehensión ilícita y con ánimo de obtener el desbloqueo del terminal para poder utilizarlo» —indica la resolución sobre el hecho del que fue autor este acusado—, el varón lo depositó en un establecimiento de informática, situado en la ciudad de Ourense. Allí fue recuperado por la Policía Nacional, que devolvió el teléfono a su legítimo propietario.