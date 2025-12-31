La belleza del destino como valor turístico

La historia contempla desde hace un milenio al monasterio de Oseira, en el que aún habitan monjes. Las montañas del entorno se empapan de la paleta de colores de la vegetación, que muda con las estaciones, como hace unos días, en una estampa nevada. El paisaje favorece la contemplación, una vida tranquila, detenida en el tiempo. En un ligero desvío en el trayecto a Santiago para los peregrinos de la Vía de la Plata, la paz favorece el descanso antes de las etapas definitivas. La localidad del concello de San Cristovo de Cea se incorpora el 1 de enero a la relación de los pueblos más bonitos de España. También entra Vilanova dos Infantes, el burgo de origen medieval de Celanova, en el que numerosas construcciones tradicionales han ganado al tiempo. Entre las más de 120 localidades cuya belleza como destino, relevancia patrimonial y cuidado de elementos históricos las hace merecedoras de formar parte de esta red continúa desde 2018 Castro Caldelas. Ourense ocupa un lugar de privilegio entre las provincias en las que el viaje vale la pena.

Una vista de Vilanova dos Infantes. / I. OSORIO

El 17 de mayo representa una celebración doble en Vilanova dos Infantes, con el Día das Letras Galegas y la romería Raigame. Las plazas y calles empedradas se llenan de puestos de artesanos y de muestras de la tradición popular: oficios, música y bailes autóctonos. En el burgo medieval destaca la Torre del Homenaje, un Bien de Interés Cultural. «É unha satisfacción formar parte deste club de privilexio dos lugares máis fermosos», valora Antonio Puga, alcalde de Celanova. «Será positivo para o concello, Vilanova e a provincia de Ourense no seu conxunto», cree.

La inclusión entre los destinos que sobresalen por su belleza, riqueza patrimonial e identidad cultural es una oportunidad para desestacionalizar el turismo y ganar visibilidad. «Permite achegarnos a un turismo selecto, que busca outro tipo de lugares e pode acudir en calquera momento do ano. Servirá de pulo económico», desea Puga.

La romería Raigame, cada 17 de mayo en Vilanova dos Infantes. / ROI CRUZ

Cea, tierra del pan —fue el primero de Europa que recibió el sello de protección de origen—, cuenta con una ubicación estratégica en el Camino, como destino e inicio de etapas de la ruta mozárabe. El núcleo de Oseira acoge el imponente monasterio, construido entre los siglos XII y XVI. En el ‘Escorial’ gallego es posible hospedarse para absorber un modo de vida distinto, alejado del ruido.

«As rúas da localidade están moi ben coidadas e a contorna do mosteiro, o río e o campo de Casledo teñen moito encanto. O recoñecemento vai ser positivo para Oseira e todo o concello. Elementos turísticos como o pan, o mosteiro, o albergue de peregrinos e o patrimonio natural e etnográfico vanse ver beneficiados e reforzados con esta inclusión», subraya José Dalama, concejal de Turismo, Promoción Económica y Nuevas Tecnologías de San Cristovo de Cea.

Uno de los claustros del monasterio de Oseira. / BRAIS LORENZO

Castro Caldelas, cuyo castillo es el segundo lugar de interés más visitado de la provincia, fue proclamado pueblo bonito en 2018 y permanecerá durante 2026. Una comisión evalúa las candidaturas y verifica que las localidades sigan cumpliendo requisitos de calidad pasados los años. «Nos primeiros seis meses aumentou un 19,8% o turismo», recuerda la alcaldesa, Sara Inés Vega. Desde la experiencia, «moi enriquecedora», aconseja «adquirir o compromiso de procurar unha mellora continua».