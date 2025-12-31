Apoyo a madres en situación vulnerable

La Fundación María José Jove ha atendido este año a un total de 184 mujeres a través de su programa Madres, una iniciativa dirigida a apoyar a mujeres con hijos e hijas a su cargo que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social. El proyecto amplió en 2025 su alcance territorial, consolidándose como un recurso de referencia en Galicia, llevándose a cabo en las cuatro provincias. En el caso concreto de Ourense, participaron 31 mujeres en O Barco de Valdeorras. También se celebró en A Coruña, con 82 asistentes; Vilalba (Lugo), con 40; y Pontevedra, con 31.

En el caso de la localidad de O Barco de Valdeorras, el programa se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento. Las usuarias, que son derivadas por los servicios sociales municipales, reciben una atención integral destinada a reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste sociofamiliar. Con el respaldo de la Xunta de Galicia y de la Fundación Iberdrola España, el objetivo de Madres es mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de las mujeres participantes, contribuir a cubrir las necesidades básicas de sus familias, reducir el riesgo de pobreza y promover el bienestar personal, social, familiar y laboral de las madres.

Este programa incluye sesiones semanales de formación y talleres quincenales de conciliación dirigidos a sus hijos e hijas. Con un equipo formado por educadores sociales, gestores especializados en mediación laboral, un psicólogo clínico y una coordinadora, se ofrece asesoramiento en el acceso a recursos sociales y sanitarios, apoyo en el cuidado de menores, mediación con entidades, empresas y particulares para la generación de oportunidades, formación orientada a la inserción laboral, y coordinación con los profesionales educativos que acompañan a los menores.

Desde su puesta en marcha en 2021, el programa Madres ha acompañado a un total de 534 mujeres y sus familias.