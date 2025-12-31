Más de 880 operativos en 2025 del servicio de emergencias de Ribadavia
Protección Civil y los bomberos del GES de Ribadavia —25 voluntarios y 12 profesionales— han realizado 887 intervenciones en 2025, una media de más de dos al día en una zona amplia de O Ribeiro y municipios limítrofes. Los siniestros de tráfico, con 126 operativos —en 66 hubo personas heridas—, y los incendios forestales, en un verano negro con 62 alertas en la zona, suponen dos de las emergencias más exigentes. El control de la velutina: más de 100 intervenciones y 1.285 capturas.
