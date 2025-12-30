La supresión de paradas de AVE perjudica al oriente de Ourense, constata la UVigo

En el pleno de octubre en la Diputación de Ourense, BNG y DO votaron a favor de una moción del PP —el PSdeG se abstuvo— para la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, una expresión del rechazo contra la reducción de frecuencias de la alta velocidad ferroviaria en la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, que da servicio a varias comarcas de Ourense y de Portugal. Desde junio ha pasado de 56 a 41 servicios a la semana, tras la pérdida de paradas que brindaban una mejor conectividad. Ni la reprobación ni la multitudinaria movilización del pasado agosto en A Gudiña, apoyada por todos los partidos, han servido de momento para que la administración central rectifique. Ahora, con base en una investigación de la Universidad de Vigo, la Diputación ourensana aporta un argumento científico a su reivindicación, alertando del «grave impacto territorial e económico» que ha ocasionado el recorte de paradas en A Gudiña, en el aumento de costes, la pérdida de eficiencia, la reducción de competitividad empresarial, el efecto en sectores como la hostelería y el turismo, y en el reto de atraer y fijar población en el rural.

El Inorde encargó la investigación al campus. La Diputación difunde los resultados preliminares de la fase cualitativa de un estudio de la UVigo que señala que el 86,9% de los participantes en la encuesta percibe un aumento de la desigualdad en comparación con otros territorios, en relación al acceso a servicios y oportunidades, tras el recorte de frecuencias ferroviarias. Un 76,1% ve agravio. El 90% de los consultados entiende que la única vía eficaz es restituir las frecuencias que se eliminaron.

Los horarios anteriores eran estratégicos para favorecer una movilidad práctica para poder ir en tren al trabajo o a estudiar. El 79% reclama la recuperación del servicio matinal hacia Ourense y el resto de Galicia, y el 94,3% ve imprescindible recuperar el tren de primera hora entre A Gudiña y Madrid, una de las frecuencias suprimidas, como la de última hora de la tarde. Los horarios recortados impiden viajes de ida y vuelta en el mismo día a destinos clave como Madrid o el Eje Atlántico de Galicia.

El estudio, en el que aún restan por incorporar sucesivas fases de investigación, evidencia ya, según la Diputación, «as consecuencias negativas que a supresión de frecuencias do servizo ferroviario de alta velocidade está a ter sobre a mobilidade, a actividade económica e a calidade de vida en amplas zonas do oriente ourensán».

El informe de la UVigo considera que la reducción de paradas en la estación Porta de Galicia perjudica al territorio, con efectos negativos sobre la economía familiar y empresarial, así como en el acceso a los servicios básicos, y a nivel de cohesión social y de expectativas de desarrollo en áreas rurales afectadas como Verín-Viana, A Gudiña, Valdeorras y Trives.

Casi el 70% de los encuestados asegura que la reducción de paradas ha afectado a sus desplazamientos, y cerca del 40% alude a efectos negativos directos en sus viajes por razones laborales. «Estes resultados confirman que o tren de alta velocidade estaba plenamente integrado na mobilidade cotiá da poboación», interpreta la Diputación. Más del 90% de valora el efecto del recorte ferroviario como alto o muy alto. «A investigación pon de manifesto un impacto social profundo, con dificultades crecentes de acceso a servizos sanitarios, educativos e administrativos, un empeoramento da conciliación familiar e unha maior percepción de illamento territorial», subraya la Diputación.