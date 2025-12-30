Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribadavia pierde habitantes y se aleja del umbral de los 5.000

El BNG propone una respuesta «coordinada e ambiciosa» con una mesa de trabajo «plural»

Redacción

Ourense

Ribadavia continúa perdiendo población residente y se sitúa lejos de la barrera de 5.000 habitantes, «unha circunstancia que ameaza seriamente o futuro económico e social do concello», lamenta el BNG. El grupo municipal ha registrado una moción en el Concello para «impulsar unha resposta coordinada e ambiciosa fronte ao despoboamento». La iniciativa del Bloque propone la creación de una Mesa de Trabajo por la Recuperación Demográfica que, según el partido, debería consistir en «un órgano plural no que estean representados todos os grupos políticos da corporación, así como o tecido asociativo, comercial e veciñal de Ribadavia. O obxectivo desta mesa sería elaborar un plan integral de recuperación demográfica, adaptado á realidade local e con medidas concretas para atraer e fixar poboación».

