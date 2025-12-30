Restricciones al tráfico por la orquesta Kubo

La actuación de la orquesta Kubo a la 01.00 horas de la madrugada para dar la bienvenida al 2026, requerirá realizar cortes de tráfico en la calle Progreso mañana, 31 de diciembre. Así , a las 15.00 se cerrará Progreso en el tramo entre la bajada de la Praza de Abastos y Parada Justel para los trabajos de montaje; desde las 23.00 hasta Concordia por la fiesta.