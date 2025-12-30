Reparto de carne y patatas en el segundo día de tractorada: «Preferimos regalar»

La ciudad vivió este martes la segunda jornada de la tractorada convocada por la Asociación do Sector Primario de Galicia, tras la multitudinaria movilización del lunes, que convirtió el centro de Ourense en un escenario de protesta con más de 90 tractores. La acción mantiene el foco en los problemas que atraviesa el campo gallego, como la competencia de productos importados de Mercosur, la reducción de ayudas de la PAC y la gestión de la dermatosis nodular bovina.

Desde primera hora de la mañana, agricultores y ganaderos se concentraron de nuevo frente a la Subdelegación del Gobierno, repartiéndose por turnos para organizar las distintas actividades. Una de las acciones más visibles fue el reparto de alimentos locales: los productores de A Limia se presentaron con 2.500 kilos de patatas que entregaron en sacos a viandantes y vecinos con un mensaje que denunciaba la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta al público. Cada bolsa incluía un papel con datos sobre la dificultad de competir con productos importados a precios muy bajos.

«Nos cuesta producir un saco 0,60 euros, mientras que nos pagan 0,30 y en el supermercado se vende a 4,50», explica Víctor Manuel Rivero, uno de los agricultores de Xinzo, que remarcó que «la competencia de países como Francia ha provocado que, a estas alturas de la campaña, muchos productores no hayan logrado vender todavía ni un solo camión de su cosecha, cuando a estas alturas suele haberse vendido el 80%».

Para visibilizar su asfixia económica, los manifestantes optaron por el reparto gratuito de sus cosechas, buscando complicidad de la ciudadanía en su lucha, «lo que nos afecta a nosotros nos afecta a todos, porque sin nosotros a ver qué se come», defienden los agricultores que este martes se dieron la mano con las quejas de los ganaderos porque «vamos en el mismo barco» .

Los sacos de patatas con reivindicación. / Iñaki Osorio

Por ello, los ganaderos tomaron el relevo y repartieron carne de su producción, encendiendo además una fogata en el Parque de San Lázaro. José, ganadero con carnicería propia, repartió hamburguesas con el mismo lema: «para como está preferimos regalar».

Su objetivo era «reivindicar que la gente compre producto local» y, como ya pasó en la primera jornada, denunció la amenaza que supone el acuerdo de Mercosur: «Va a ser nuestra ruina y la de vosotros; van a permitir que entren alimentos sin controles sanitarios y sin trazabilidad, mientras los nuestros sí cumplen con todas las normativas».

El mensaje del sector es claro: la sociedad debe entender que los alimentos «no aparecen por arte de magia». Así lo expone Miguel Gómez, ganadero de Maceda y presidente y portavoz de la Asociación do Sector Primario, que insistió en que «no estamos en contra de nuestros consumidores, estamos aquí para darles un alimento de calidad y tratar de seguir luchando por el rural».

Además, explicó que tras reunirse el lunes con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, el martes fue el turno de la Consellería de Medio rural, donde esperaban ser recibidos y obtener «más que buenas palabras» porque Santos «nos dijo que la PAC tiene cosas buenas y claro, pero ¿y todas las malas?». No tienen plan de marcharse del centro: «mínimo hasta el viernes seguimos aquí. Tenemos pendiente la cita con el Fondo Gallego de Garantía Agraria».

«Perdí 40 ovejas y las que sobrevivieron abortaron»

Junto a la dermatosis también preocupa la lengua azul. Raquel Babarro es ganadera en Paderne de Allariz y a puertas de la Subdelegación de Gobierno también contaba el motivo de su presencia en la manifestación. Su rebaño de 250 ovejas sufrió un brote que inicialmente no fue identificado, y la enfermedad se cobró la vida de 40 animales.

Sin embargo, las secuelas no terminaron ahí: las ovejas que sobrevivieron al virus «abortaron masivamente», dejando la explotación sin crías y colocándola en un callejón burocrático. El FOGGA exige presentar un mínimo de 0,6 corderos por oveja al año para cobrar las ayudas, un requisito imposible de cumplir este año. «He mandado apenas 50 corderos al matadero, cuando lo habitual serían entre 120 y 160», lamenta.