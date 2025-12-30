Sin pruebas «más allá de toda duda racional» de que estafase a una amiga

La Fiscalía y la acusación particular sostenían que un amigo íntimo durante más de veinte años de una ourensana se aprovechó de su deterioro cognitivo para apropiarse, a lo largo de varios meses de 2022, de cantidades retiradas por la mujer en el cajero y en la oficina del banco, a la que el encausado la acompañaba. La familia de la señora cree que el encausado la manipuló para quedarse con dinero, joyas y documentos, así como para lograr un coche que la mujer puso a su nombre pero que él conducía. No han quedado acreditados esos hechos. La Audiencia Provincial de Ourense exculpa al sospechoso, de 71 años.

La mujer fue diagnosticada de alzhéimer en febrero de 2023, «sin que se haya acreditado» que tuviese entre mayo y octubre de 2022 «un deterioro cognitivo inhabilitante para la toma de decisiones económicas relacionadas con personas de su íntima confianza», expresa la sentencia. No se ha probado que la señora entregase al varón las cantidades que quitaba del banco, ni tampoco que «se hubiese apoderado de ninguna de las joyas ni documentos entregados». El tribunal considera que la compra de un coche, adquirido por la mujer pese a no tener carné, era «para que el acusado la acompañase a sus gestiones». Durante años, él se encargó de hacer los traslados en coche de la señora a distintas gestiones y a las citas médicas, incluso a Navarra. Añade la sala que «no existe desplazamiento patrimonial, toda vez que el vehículo siempre figuró a nombre» de la supuesta perjudicada. «No parece que estuviese incapacitada cognitivamente para conocer el alcance de tal negocio», indica el tribunal, que cita testimonios de la vendedora y del encargado del taller.

La Fiscalía solicitaba 2 años y medio de prisión, mientras que la acusación particular pedía 5 años y medio, más una multa. El ministerio público cifró en 12.300 euros la cantidad de la que presuntamente se apropió el acusado, que la acusación particular situaba en 40.000 euros. Él se declaró inocente en el juicio, negó que engañara a su amiga, aseguró que no vio ningún deterioro mental y que el dinero que la mujer retiraba de las oficinas bancarias eran para disposición de ella. «No se ha acreditado más allá de toda duda racional» que él hubiese recibido las cantidades retiradas por ella, sino que «la inferencia para dar por probado que él fue el beneficiario es abierta».

«Se presentan serias dudas en orden a sentar que entre los meses de mayo y principios de octubre de 2022 existiese un deterioro cognitivo inhabilitante para la toma de decisiones económicas relacionadas con personas de su íntima confianza, y muy particularmente en mayo y junio, cuando se realizan las disposiciones más elevadas», dice la sala. No existe «prueba de cargo suficiente que acredite más allá de toda duda razonable los hechos objeto de acusación y la participación del acusado», por lo que la Audiencia absuelve. Cabe recurso al TSXG.