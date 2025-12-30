Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un premio de la ONCE deja 40.000 euros en O Barco

Ourense

El Cuponazo de la ONCE ha dejado en el concello ourensano de O Barco de Valdeorras un premio de 40.000 euros, en el sorteo celebrado el pasado viernes, 26 de diciembre. Samuel Martínez es el vendedor de la ONCE que ha comercializado el cupón que resultó premiado con 40.000 euros. Lo vendió en su quiosco, ubicado en la calle Marcelino Suárez, en el número 23 de O Barco de Valdeorras.

