Un parque infantil cubierto en Boborás
La Xunta colaborará con el Concello de Boborás con 100.000 euros, para cubrir el parque infantil del punto de atención a la infancia del municipio. Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, visitó ayer las instalaciones junto a la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. El Concello se encargará de la contratación y seguimiento de las obras, que estarán listas en 2026.
