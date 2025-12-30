Un parque infantil cubierto en Boborás

La Xunta colaborará con el Concello de Boborás con 100.000 euros, para cubrir el parque infantil del punto de atención a la infancia del municipio. Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, visitó ayer las instalaciones junto a la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres. El Concello se encargará de la contratación y seguimiento de las obras, que estarán listas en 2026.